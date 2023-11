Verschollene Schmetterlingsart wiederentdeckt

Forscher entdeckten jahrzehntelang verschollene Schmetterlingsart

Fast neunzig Jahre lang galt der Gebirgs-Steppenfrostspanner als verschollen, doch die Art wurde in Bosnien und Herzegowina von Fachleuten gefunden. Der Nachtfalter lebt oberhalb der Baumgrenze und ist aus lediglich aus vereinzelten Gebirgen in Osteuropa bekannt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er nur insgesamt dreimal gesichtet, zuletzt 1937. Und weil diese Art in Montenegro nur ein einziges Mal vor etwa vierzig Jahren gesehen wurde, hatten Forscher vermutet, dass sie ausgestorben sein könnte.

Doch vor wenigen Wochen wurde der Gebirgs-Steppenfrostspanner von einer Gruppe Fachleuten in Bosnien und Herzegowina gesucht und gefunden. Unter den Wissenschaftlern war auch Schmetterlingsexperte Robert Trusch aus dem Naturkundemuseum Karlsruhe, laut dem bereits in der ersten Nacht Weibchen und Männchen der Art entdeckt worden waren.

Die Weibchen seien flugunfähig - was nach Einschätzung der Fachleute der Grund sein dürfte, dass sie starke Herbststürme in den Gebirgshöhen Bosnien-Hercegovinas und Montenegros überleben. „So werden die für die Fortpflanzung wichtigen Tiere nicht aus ihrem Habitat verweht.“, so Trusch. Auch werde die Art fast nicht von künstlichem Licht angelockt. Das sei bei den meisten anderen Nachtfalterarten anders.



Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 26.11.2023, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 03.12.2023, 18:30 Uhr