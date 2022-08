Am vergangenen Donnerstag (11.08) übergab Greenpeace dem österreichischen Außenministerium eine Meeresschutz-Petition, die von 463.300 Menschen in Österreich unterzeichnet wurde.

Vor dem Außenministerium wurde eine fünf Meter große Hai-Attrappe als Mahnmal für ernsthaften Meeresschutz aufgehängt. Die Petitionsübergabe erfolgt im Vorfeld der fünften Verhandlungsrunde der Vereinten Nationen zum Hochseeschutzabkommen, die am 15. August startet. Greenpeace fordert Außenminister Schallenberg dazu auf, sich bei den Verhandlungen in New York für ein starkes Abkommen einzusetzen. Diese können richtungsweisende Entscheidungen bringen, die umfassende Meeresschutzgebiete endlich ermöglichen.

