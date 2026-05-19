Gute Nachrichten aus dem Tierschutz

Hawaii hat als erster US-Bundesstaat ein Verbot des gezielten Fangs und Tötens von Haien eingeführt. Ziel ist es, die wichtigen Räuber im Ökosystem zu schützen, da Haie eine zentrale Rolle im Gleichgewicht der Meere spielen.

Das Verbot gilt als bedeutender Schritt im Meeresschutz, weil Haie weltweit durch Überfischung und Flossenhandel stark bedroht sind.

Etsy hat angekündigt, dass die Plattform ab August 2026 den Verkauf von Pelzprodukten vollständig verbietet. Dazu gehören Artikel aus echtem Tierpelz wie Mink, Fuchs oder Kaninchen, unabhängig davon, ob sie neu oder „vintage“ sind. Hintergrund ist laut Plattform eine stärkere Ausrichtung auf Tierwohl und Nachhaltigkeit sowie der Druck von Tierschutzkampagnen, die seit Jahren gegen den Pelzhandel auf Online-Marktplätzen protestieren. Ausnahmen gibt es jedoch für Leder oder Wolle – echter Pelz ist jedoch künftig komplett ausgeschlossen.

Vor der Küste Brasiliens wurde mit dem Albardão-Nationalpark ein großes Meeresschutzgebiet eingerichtet, das nach rund 20 Jahren Verhandlungen entstanden ist. Das Gebiet umfasst über eine Million Hektar Ozean und soll wichtige Lebensräume für zahlreiche Meerestiere schützen. Besonders bedeutend ist der Schutz des stark gefährdeten Lahille-Delfin, von dem nur noch wenige Hundert Tiere existieren – Ein wichtiger Schritt für den Erhalt der Biodiversität im Südatlantik.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 17.05.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 24.05.2026, 18:30 Uhr

Portugal hat ein neues Schutzgebiet für gerettete Elefanten errichtet und nun die ersten beiden Elefanten aufgenommen. Julie und Kariba lebten Jahrelang in Gefangenschaft und haben nun ein neues zu Hause. Das von Pangea Trust gegründete Sanctuary ist das erste große Elefantenschutzgebiet Europas für Tiere aus Zirkussen und Zoos.Studien zeigen, dass Elefanten in Zoos deutlich kürzer leben als in freier Wildbahn. Insgesamt sollen noch über 600 Elefanten in Europa in Gefangenschaft leben, von denen einige künftig in solche Schutzgebiete umgesiedelt werden könnten.