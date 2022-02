VGT- Erfolg

Vor kurzem erreichte den VGT eine beunruhigende Nachricht: Am Brunnenmarkt in Wien sollen Eier von Hennen in Käfighaltung zum Verkauf stehen - obwohl das laut Marktordnung seit 2018 verboten ist.

Der Verdacht bestätigte sich an sieben Ständen. Als die Verkäufer darauf angesprochen wurden, meinten sie, sie wüssten über das Verbot nicht Bescheid.

Der VGT erstattete Anzeige. Bei einer Nachuntersuchung am Dienstag waren bereits alle Eier verschwunden. In kleinen Geschäften immer noch verkauft Weil der Import erlaubt ist, können die billigen Käfigeier auch weiterhin in Österreich verkauft werden. Die Supermärkte haben die Eier zwar bereits 2009 aus ihren regalen verbannt, in kleineren Geschäften allerdings gibt es sie teilweise immer noch. Auch in fertigen Produkten oder der Gastronomie können sich die verstecken. Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 20. Februar 2022, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 27. Februar 2022, 18:30 Uhr.