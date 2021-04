Kahlschlag für Kautschuk im Kongobecken

Greenwashing im Regenwald des Kongobeckens: Kahlschlag für Kautschuk.

Der Regenwald des Kongobeckens ist nach dem Amazonasgebiet der größte tropische Regenwald der Erde – und einer der Orte, an dem die Deutsche Bank Greenwashing betreibt. Das berichtet Greenpeace und dagegen tritt die Organisation auf.

Der afrikanische Kontinent ist von den negativen Auswirkungen der Klimakrise mit am stärksten betroffen – deshalb ist die Zerstörung der Regenwälder hier besonders schlimm. Die Deutsche Bank ist an dieser Zerstörung beteiligt: Sie will Mitte 2021 eine weitere Kreditrate in Höhe von 16 Millionen US Dollar an den Betreiber einer Kautschukfabrik in Kamerun vergeben, für die bereits Regenwald weichen musste. Mit 10.000 Hektar ist die Fläche so groß wie Paris. Besonders verheerend: Satellitenbilder zeigen, dass das Gebiet weniger als einen Kilometer vom Dja-Fauna-Reservat entfernt liegt.

Das Dja-Reservat gehört seit 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist nicht nur die Heimat vieler Primatenarten, sondern auch von Waldelefanten, Waldbüffeln, Riesenschuppentieren und Bongoantilopen. Mit dem Bau der Fabrik gelangen giftige Stoffe in den Dja-Fluss – und die Fabrik wird das Wasser weiter verunreinigen, sobald sie voll in Betrieb ist.

Greenwashing mit Kautschuk

Verantwortlich für den Kahlschlag sind die in Singapur ansässige Halycon Agri und ihre kamerunische Tochtergesellschaft Sudcam, die ein schmutziges Kautschukplantagengeschäft betreiben. Kautschukplantagen sind in Kamerun einer der massiven Treiber der Waldzerstörung. Bereits im Jahr 2018 hat ein Bericht von Greenpeace Afrika auf die schmutzigen Geschäfte von Halycon Agri aufmerksam gemacht. Das Großunternehmen steht für Menschenrechtsverletzungen, mangelnde Transparenz und einige der verheerendsten Waldrodungen in Afrikas jüngerer Vergangenheit.

Das passt also nicht ins Rahmenwerk für den Umgang mit Umwelt- und Sozialrisiken der Deutschen Bank – denn diese versprach "einen neuen Standard für die Kautschukindustrie" und verpflichtete sich dazu, "wissentlich keine Aktivitäten innerhalb oder in unmittelbarer Nähe eines Weltkulturerbes zu finanzieren".

„Das von der Deutschen Bank geförderte Unternehmen hat indigene Baka vom Land ihrer Vorfahren vertrieben, ohne auch nur die geringste Anstrengung zu unternehmen, diese Menschen im Vorfeld zu informieren und ihr freiwilliges Einverständnis zur Umsiedlung einzuholen” sagt Irene Wabiwa, Internationale Projektleiterin zum Schutz des Kongobeckens von Greenpeace Afrika. “Dass die Deutsche Bank diesen Kredit als nachhaltige Investition bezeichnet, ist ein Paradebeispiel für Greenwashing.“

Der Kahlschlag vertrieb die indigene Gemeinschaft der Baka aus dem Gebiet. Sie verlor damit nicht nur ihr Land, sondern auch den für sie so wichtigen Zugang zu den Tieren und Pflanzen, auf die sie angewiesen ist. Der Bau der Fabrik zerstört Siedlungen, ohne dass ein Umsiedlungsplan oder eine Entschädigung vorliegt. Das ist ein klarer Verstoß gegen die UN-Deklaration über die Rechte indigener Gemeinschaften.

Gigantische Wälder, riesige Moore

Die tropischen Wälder in Kamerun gehören zum Regenwald des Kongobeckens. Der riesige Tiefland-Regenwald im Einflussbereich des Kongo-Flusses erstreckt sich über ganz Zentralafrika von Kamerun über Äquatorialguinea, die Zentralafrikanische Republik und Kongo-Brazzaville bis an die Ostgrenzen der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). Er ist mehr als viermal so groß wie Deutschland.

Hier befindet sich ein Ökosystem, das mehr als 60 Millionen Menschen mit Nahrung, frischem Wasser, Schutz und Medizin versorgt. Zudem ist es die Heimat vieler bedrohter Arten, darunter Waldelefanten, Berg- und Flachlandgorillas, Schimpansen, Bonobos, Okapis sowie fast 1.000 Vogelarten. Der Wald bietet Millionen von Menschen Schutz und Nahrung – und ist die Quelle ihrer medizinischen Versorgung. Einige der hier lebenden Indigenen, wie die nomadischen Pygmäen, verlieren mit diesen Wäldern ihre Kultur und ihre Heimat. Die größte Bedrohung für sie alle ist der industrielle Holzeinschlag.

Mit ihrem Kredit übersieht die Deutsche Bank wissentlich die Bilanz an Menschenrechtsverletzungen, Intransparenz und einige der verheerendsten Abholzungen in der jüngsten Geschichte Afrikas. Sie verstößt damit gegen ihre selbst gesetzten Richtlinien.



