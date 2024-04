Kanada verbietet Strychnin-Vergiftungen

Regierungsbehörden setzten bei ihren Maßnahmen zum Regulieren von Wolf- und Präriewolf-Populationen Gift ein. Im westlichen Kanada starben in den letzten 20 Jahren über 93 Haushunde durch Strychnin.

Außerdem fielen Hunderte von Wildtieren unbeabsichtigt dem Gift zum Opfer, darunter auch vom Aussterben bedrohte Tierarten.

Die von Regierungsbehörden eingesetzten Substanzen vergiften wahllos. Sie gelangen in die Nahrungskette und töten jedes Jahr Hunderte Tiere, darunter bedrohte Tierarten und auch Haustiere.

Die Entscheidung, die Registrierung von Produkten, die dieses gefährliche Gift enthalten, zu stornieren, folgt auf Jahre der Lobbyarbeit und Kampagnenarbeit, einschließlich eines Antrags auf spezielle Überprüfung von Strychnin und anderen Pestiziden, der von einer Koalition von Gruppen im Dezember 2020 eingereicht wurde. Die Entscheidung widerspricht dem ursprünglichen Vorschlag der PMRA im August 2022, sowohl Strychnin als auch Compound 1080 weiterhin zu verwenden. Dieser Vorschlag wurde von Tierschutz- und Naturschutzgruppen weitgehend verurteilt, weil diese unkontrollierten Gifte grausam sind und ernsthafte Schäden an der Umwelt verursachen.

Strychnin ist berüchtigt dafür, einige der qualvollsten Symptome aller Gifte zu verursachen, darunter muskuläre Krämpfe, die bis zu 24 Stunden oder länger anhalten können, bevor ein Tier schließlich vor Erschöpfung oder Erstickung erliegt. Aufgrund seiner grausamen Natur spielte es eine prominente Rolle in den Mordrätselromanen von Agatha Christie.

Eine verheerende Bedrohung für Haustiere und Wildtiere

Neben den unnötigen Schmerzen, die das Gift seinen beabsichtigten Zielen zufügt, ist bekannt, dass es jedes Jahr rücksichtslos Hunderte von Nichtziel-Tieren tötet, darunter Begleithunde, Greifvögel und vom Aussterben bedrohte Arten. Diese Tiere leiden und sterben, nachdem sie Giftköder gefressen haben oder die Körper anderer vergifteter Tiere gefressen haben.

Kanada verbietet die Verwendung von Strychnin zur Tierbekämpfung

"Diese Entscheidung ist ein riesiger Sieg für Wildtiere in ganz Kanada", sagte Kaitlyn Mitchell, Direktorin für rechtliche Anliegen bei Animal Justice. "Strychnin gehört zu den grausamsten Giften überhaupt. Wir sind begeistert, dass Tiere nicht länger die Qualen einer Strychninvergiftung in der kanadischen Landschaft ertragen müssen."

"Strychnin tötet nicht nur die beabsichtigten Wölfe, Kojoten, Schwarzbären und Stinktiere", sagte Hannah Barron, Leiterin für Naturschutz bei Wolf Awareness. "Es tötet auch unzählige andere Tiere versehentlich, darunter Goldadler, Luchse, Raben, Grizzlybären und Begleithunde, um nur einige zu nennen. Die Beseitigung dieses unkontrollierten Gifts bringt Kanada einen Schritt näher an die Erfüllung seiner Biodiversitätsziele im Rahmen des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework."

"Es gibt eine wachsende Menge an wissenschaftlichen Beweisen, die zeigen, dass die tödliche Entfernung großer Raubtiere, auch durch Vergiftung, kein effektiver Weg ist, um die Prädation auf Nutztiere zu reduzieren", sagte Sadie Parr, Organisatorin von WeHowl. "Es gibt wirksamere Möglichkeiten, Konflikte zu verhindern, die auch ethischer und umweltverantwortlicher sind. Viele Kanadier nutzen bereits solche Methoden mit Erfolg."

Health Canada verbietet den Einsatz von Strychnin zur Wildtierbekämpfung

"Der Einsatz von Strychnin in Kanada zur Tötung von Wildtieren ist ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Hunderttausenden besorgter Bürger in Kanada und darüber hinaus auf sich gezogen hat. Wir sind begeistert, dass Health Canada ihre frühere Entscheidung rückgängig gemacht und alle Verwendungen von Strychnin endgültig eingestellt hat", sagte Sheryl Fink, Direktorin für kanadische Wildtierfragen beim IFAW.

Compound 1080 bleibt eine Gefahr für Wildtiere

Obwohl die Tierschutz- und Umweltgruppen erleichtert sind, nachdem die PMRA beschlossen hat, den Einsatz von Strychnin bis September einzustellen, bleibt es dringend erforderlich, dass die PMRA auch Compound 1080 verbietet, ein weiteres Gift, das ebenfalls zur Tötung von Wölfen und Kojoten verwendet wird. Es verursacht Erbrechen, Krämpfe, intensive Schmerzen und Halluzinationen bei Tieren, die es aufnehmen, und ist inakzeptabel grausam

Ähnlich wie bei Strychnin können die Auswirkungen von Compound 1080 Stunden oder sogar Tage dauern, bevor ein Tier an Herzversagen oder Atemstillstand stirbt.

Laut einer nationalen Environics-Umfrage im Auftrag von Wolf Awareness, Animal Alliance und Animal Justice sagen 69% der Kanadier, dass die Risiken, die durch Strychnin und Compound 1080 bei kanadischen Wildtiermanagementprogrammen entstehen, inakzeptabel sind.