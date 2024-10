Kostenlose Tierhilfe für Flüchtlinge in der Ukraine

Im Rahmen eines neuen Projekts bietet die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN kostenlose tierärztliche Versorgung für Heimtiere von Flüchtlingen in der Ukraine an.

In zwei Kliniken, in Saporischschja und Irpin bei Kiew, werden seit August 2024 Streunerhunde und -katzen sowie Haustiere von Menschen, die durch den Krieg in Not geraten sind, medizinisch versorgt. Bereits über 2.000 Tiere wurden behandelt, darunter auch Impfungen und Kastrationen. Diese Initiative wurde in Zusammenarbeit mit der Ukrainischen Stiftung für Veterinärmedizin (UVMF) ins Leben gerufen.

VIER PFOTEN: Unterstützung für streunende Tiere und ihre Besitzer in der Ukraine

Der andauernde Krieg hat unzählige Menschen und Tiere betroffen, viele mussten ihre Haustiere zurücklassen. VIER PFOTEN reagiert auf diese Krise, indem es die bestehende Hilfe für Streuner ausweitet und gleichzeitig Menschen unterstützt, die sich eine tierärztliche Versorgung nicht leisten können. Die Organisation kümmert sich seit über 10 Jahren um streunende Tiere in der Ukraine und setzt auf humane Methoden wie das Fangen-Kastrieren-Impfen-Freilassen(CNVR). Seit Projektbeginn wurden bereits über 50.000 Tiere sterilisiert und behandelt.

Ein Beispiel für die Hilfe ist die Hündin Linda, die nach ihrer Flucht mit ihrem Besitzer wegen einer Herzkrankheit kostenlos behandelt werden konnte. Diese Unterstützung stellt für viele Menschen, die durch den Krieg alles verloren haben, eine immense Erleichterung dar.

Zusätzlich unterstützt VIER PFOTEN den Aufbau einer landesweiten Datenbank für gechipte Heimtiere, um verlorene Tiere leichter zu ihren Besitzern zurückzubringen.

Darüber hinaus betreibt die Organisation auch Schutzprojekte wie den BÄRENWALD Domazhyr, in dem 27 Bären, darunter der nach der Stadt benannte Bär Bachmut, aus schlechten Haltungsbedingungen gerettet wurden und ein sicheres Zuhause gefunden haben.

VIER PFOTEN setzt sich weltweit für Tiere in Not ein und bietet auch in Kriegsgebieten dringend benötigte Hilfe für Tiere und Menschen gleichermaßen.