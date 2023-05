Nicht nur in Asien - auch in der Schweiz werden Hunde gegessen.

Die halbe Welt empört sich über das sogenannte Hundefleisch-Festival, das gerade im südchinesischen Yulin stattfindet. Auch Schweizer zeigen sich schockiert. Dabei hat der Verzehr von Hundefleisch in der Schweiz Tradition.

Über 10.000 Vierbeiner verlieren beim Hundefleisch-Festival im südchinesischen Yulin ihr Leben. Sie landen auf den Tellern der zahlreichen Besucher des zweitätigen Schlachtfests. Umfragen zeigen jedoch, dass Hundefleisch nur von einem kleinen Teil der chinesischen Bevölkerung gegessen wird. Eine Umfrage aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Chinesen meint, dass der Handel mit Hundefleisch verboten werden sollte.

Hundefleisch-Konsum auch in der Schweiz

Doch nicht nur in Fernost hat der Verzehr von Hundefleisch Tradition. In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts galt Hundefleisch auch in der Schweiz als Delikatesse – vor allem in ländlichen Gegenden.

Heute fristen Hundeesser eher ein Schattendasein. Tierschutzexperten sind jedoch überzeugt: Noch immer werden in der Schweiz viele Hunde verspeist. Namentlich in Gegenden wie dem Rheintal, dem Appenzell oder der Innerschweiz. Wie viele Tiere pro Jahr in Schweizer Kochtöpfen landen, darüber gibt es keine offiziellen Angaben.

Wirklich grausam ist, dass die Hunde unter 1 Jahr alt sind, denn älteres Fleisch schmecke zäh.

Schweizer Tierschutzorganisationen, die die Erlaubnis zum Verzehr von Haustieren seit langem kritisieren, sprechen auch heute noch von 100 bis 200 regelmäßigen Konsument:innen. Die Dunkelziffer sei vermutlich aber sehr viel höher.

Verzehr nur in China, Südkorea und der Schweiz nicht strafbar

Obwohl Tierschützer schon seit Jahren ein Verbot fordern, ist das Essen von Hundefleisch nicht strafbar: Die Schweiz ist neben China und Südkorea eines der wenigen Länder, in denen der Verzehr von Hundefleisch legal ist. Verboten ist lediglich der kommerzielle Handel.

