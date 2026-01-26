Mercosur und das Tierleid: Ein blinder Fleck im Handel

Während die Europäische Union ihre Handelsbeziehungen mit Südamerika weiter ausbaut, rücken Fragen nach Umwelt- und Tierschutz zunehmend in den Fokus.

Das kürzlich unterzeichnete Mercosur-Abkommen soll den Handel zwischen der EU und Ländern wie Argentinien und Uruguay erleichtern – verbindliche Tierschutzstandards entlang der Produktionsketten sind darin jedoch nicht vorgesehen.

Genau in diesem Kontext veröffentlicht die internationale Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation (AWF) einen neuen investigativen Film über das Leid sogenannter Blutstuten in Südamerika.

Nach über zwei Jahren Recherche dokumentiert AWF die Zustände auf Blutfarmen in Uruguay und Argentinien. Die Aufnahmen, entstanden zwischen 2023 und 2025, zeigen trächtige Stuten, die regelmäßig fixiert werden, um ihnen bis zu zehn Liter Blut pro Woche abzunehmen. Das Blut wird zur Gewinnung des Hormons PMSG verwendet, das vor allem in der industriellen Schweinezucht zur Steuerung der Fortpflanzung eingesetzt wird.

Die Dokumentation zeigt massive Missstände: Zwang, Panik und unbehandelte Verletzungen gehören zum Alltag. Die Fohlen der Stuten werden systematisch abgetrieben. Fachleute sprechen von gravierendem Tierleid.

Renommierte Expertinnen und Experten ordnen die Recherche ein, darunter der Pferdemediziner Theo Tschanz von der Schweizer Pferdeklinik Niederlenz sowie südamerikanische Juristen. Ihr Urteil ist eindeutig: Der dokumentierte Umgang mit den Tieren ist aus veterinärmedizinischer Sicht nicht vertretbar und verstößt gegen geltendes Recht in Argentinien und Uruguay. Die Gewinnung von PMSG müsste dort verboten werden.

Doch AWF betont: Verantwortung tragen nicht nur die Produktionsländer. Auch jene Staaten, in denen der Einsatz des Hormons erlaubt ist, sind Teil der Problematik – darunter Deutschland als einer der größten Schweinefleischproduzenten Europas.

In diesem Zusammenhang gewinnt das Mercosur-Abkommen zusätzliche Brisanz. Zwar regelt es Handelsfragen, doch ohne verbindliche Tierschutzauflagen könnte der wirtschaftliche Druck auf Produzenten weiter steigen. Tierschutzorganisationen warnen daher, dass Praktiken wie die Blutentnahme bei trächtigen Stuten indirekt begünstigt werden könnten, solange Nachfrage und Nutzung von PMSG bestehen.

AWF fordert deshalb nicht nur ein Ende der Blutentnahme in Südamerika, sondern auch ein gesetzliches Verbot der Gewinnung, des Imports und des Einsatzes von PMSG in der EU.

Der neue Film versteht sich als Aufklärung und Appell zugleich:Nur wenn Tierleid entlang globaler Lieferketten sichtbar gemacht wird, können politische Entscheidungen verantwortungsvoll getroffen werden – auch im Rahmen internationaler Handelsabkommen.