Modegigant Max Mara wird pelzfrei

Anfang August kündigte die Max Mara Gruppe, die auch in Wien mit einem Store am Graben vertreten ist, eine Pelzfrei-Richtline an.

Diese Entscheidung ist die Folge von Hunderttausenden E-Mails an das Unternehmen, Dutzenden von Straßen-Protestaktionen vor Max Mara Geschäften in ganz Europa und sogar einem Heißluftballon, der über dem Hauptsitz des Unternehmens in Italien für eine pelzfreie Zukunft protestierte. Auch die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN hat einen solchen Protest in Wien im Februar 2024 organisiert und begrüßt den wichtigen Schritt in eine nachhaltigere Zukunft, in der weniger tierische Materialien für Modezwecke verwendet werden.Thomas Pietsch, Leiter des Bereichs Wildtiere in Textilien bei VIER PFOTEN, sagt: „Die Entscheidung von Max Mara, in Zukunft ausschließlich pelzfrei zu produzieren, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Tierschutz in der Modeindustrie und sendet ein starkes Signal an andere Marken, dem Beispiel des italienischen Traditionshauses zu folgen. Dieser Erfolg ist das direkte Ergebnis einer gemeinsamen Kampagne von VIER PFOTEN und anderen Nichtregierungsorganisationen unter der Leitung der Fur Free Alliance und zeigt, dass eine konsequente Konfrontation positive Auswirkungen auf Millionen von Nerzen, Füchsen und Marderhunden haben kann."Eine Führungskraft von Max Mara kündigte an: „Max Mara, einschließlich der Max Mara Fashion Group (MMFG) und aller Tochtergesellschaften, hat sich zu einer pelzfreien Politik entschlossen und hat nicht die Absicht, Pelz in einer der zukünftigen Kollektionen für eine der MMFG-Marken zu verwenden."Diese Ankündigung kommt, nachdem die Fur Free Alliance (FFA) – ein Zusammenschluss von mehr als 50 Tierschutzorganisationen aus über 35 Ländern – während der Modewochen im Februar 2024 in New York City, London, Mailand und Paris eine globale Kampagne startete, in der der italienische Modegigant aufgefordert wurde, pelzfrei zu werden. Mehr als 270.000 E-Mails, 5.000 Telefonanrufe und zahllose Beiträge in den sozialen Medien haben den deutlichen Ruf einer pelzfreien Zukunft noch weiter verstärkt.Joh Vinding, Vorsitzender der FFA, sagte: „Die Fur Free Alliance applaudiert Max Mara dafür, pelzfrei zu werden. Max Mara war eine der letzten globalen Modemarken, die noch Pelz verkauften, daher sind wir froh, dass sie sich nun einer wachsenden Liste pelzfreier Marken angeschlossen haben, die nichts mit der Tierquälerei im Zusammenhang mit dem Pelzhandel zu tun haben wollen."Auf Pelzfarmen verbringen Wildtiere wie Nerze, Marderhunde und Füchse ihr ganzes Leben in Käfigen mit Drahtböden, die ihnen jede Möglichkeit nehmen, ihre natürliche Verhaltensweisen auszuleben - nur um dann durch Vergasung oder anale Elektroschocks getötet zu werden. In freier Wildbahn sind Tiere oft tagelang ohne Nahrung und Wasser in Fallen gefangen, bis sie abgeholt werden, wobei die Tiere häufig ihre eigenen Gliedmaßen abnagen, im verzweifelten Versuch zu entkommen.Die Pelzproduktion ist auch für die Umwelt verheerend. Pelzfarmen und Gerbereien sind äußerst schädlich für Böden und Gewässer - sie pumpen Abfälle und giftige Chemikalien in die umliegende Umwelt. Die Fallen, mit denen Pelztiere getötet werden, werden wahllos ausgelegt und verstümmeln und töten oft auch Tiere, die nicht zu den gejagten Tierarten gehören, wie z. B. bedrohte Tierarten und Haustiere von Menschen. Alles in allem ist die Pelzindustrie ein ökologischer Albtraum. Die Max Mara Fashion Group hat mehr als 2.500 Geschäfte in 105 Ländern und verkaufte früher Nerzhandschuhe, Fuchspelzstulpen und einen Marderhund-Schlüsselanhänger. Die Marke schließt sich nun den großen Modehäusern der Welt an, die bereits pelzfrei sind, darunter Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Valentino, Prada, Gucci, Versace, Alexander McQueen, Balenciaga und Armani.Das Fur Free Retailer Programm ist die weltweit führende Initiative, die pelzfreie Unternehmen mit Verbraucher:innen zusammenbringt, die nach ethisch produzierten Produkten suchen. Das Programm ist eine Initiative der Fur Free Alliance (FFA), die in über 35 Ländern auf der ganzen Welt aktiv ist. Die Allianz ist ein internationaler Zusammenschluss von mehr als 50 Tierschutzorganisationen, die sich gemeinsam für ein Ende der Zucht und Tötung von Tieren für ihren Pelz einsetzen. Mehr als 1.500 Marken und Einzelhändler:innen sind bereits Teil der Initiative.