Norwegen tötete heuer 575 Wale

In der von Anfang April bis Ende September dauernden Walfang-Saison starben mehr Wale als in den Jahren zuvor.

Wie aus dem jüngsten Fangbericht der norwegischen Fischereiorganisation Råfisklaget hervorgeht, wurden insgesamt 575 der Meeressäuger gefangen. Diese Mitte September gemeldete Zahl sei der derzeit aktuellste Wert, bestätigte ein Sprecher des Fischereiministeriums in Oslo. Gemäß einer Vorschrift der Fischereiverwaltung endete die Walfangsaison am 27. September. Damit kann es also sein, dass die Zahl noch geringfügig stieg.

Norwegen ist Waljagd-Nation Nummer eins

Vergleicht man den bisherigen Wert mit den Fangzahlen der Vorjahre, dann ist dies der höchste seit 2016. Das norwegische Fischereiministerium hatte wie in den Vorjahren eine maximale Fangquote von 1278 festgelegt. Die Zahl der tatsächlich getöteten Tiere liegt aber immer recht weit unter der Quote. Im Vorjahr waren es letztlich 503 Exemplare gewesen.

© oe24.TV ×

Norwegen blieb auch 2021 das Walfangland Nummer eins und lässt Japan und Island deutlich hinter sich, teilte die Walschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Ende September mit. Dabei schwinde die öffentliche Nachfrage nach Walfleisch. Das kommerzielle Töten von Walen sei auch angesichts ihrer wichtigen Rolle in den Ozeanen "absolut unentschuldbar", erklärte WDC-Walschutzexpertin Astrid Fuchs. "Das Schlachten solch einer Anzahl von Großwalen ist im Prinzip Ökozid - ein Verbrechen an der Natur."

Waljäger:innen im Blutrausch

Die norwegischen Walfänger:innen haben in den letzten 10 Jahren mehr Wale getötet als Japan oder Island – und in drei dieser Jahre sogar mehr als diese beiden Nationen zusammen. 15 Boote haben in diesem Jahr eine Lizenz für den Walfang erhalten und einen schnellen Start hingelegt.

"Die Walfänge:innen in Norwegen scheinen im regelrechten Blutrausch zu sein", sagt Astrid Fuchs, Policy Lead für den Bereich Walfang bei WDC Deutschland. "Dass bereits jetzt doppelt so viele Wale getötet wurden, als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt, ist schockierend. Da häufig schwangere Weibchen getötet werden, hat dies natürlich langfristige Auswirkungen auf die Population."

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 3. Oktober 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 10. Oktober 2021, 18:30 Uhr.