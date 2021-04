Ökosystem Meer wird vernichtet

Netflix-Doku Seaspiracy zeigt wie wir Menschen die Weltmeere ausbeuten und zerstören.

Seit 24. März 2021 steht der neue Dokumentarfilm „Seaspiracy“ von Kip Andersen und Dokumentarfilmer Ali Tabrizi bei Netflix zum Streamen zur Verfügung. Die Doku thematisiert die Fischindustrie und zeigt den Zuschauern, wie wichtig es ist, den Verzehr von Fischen zu hinterfragen. Andersen produzierte bereits die erfolgreichen Netflix-Dokumentationen „Cowspiracy“ und „What the Health“ – immer wieder weist er auf beeindruckend spannende und unterhaltsame Weise auf die negativen Aspekte der systematischen Ausbeutung von Tieren hin.

Wir töten die Ozeane

Die romantisierte Vorstellung, die viele vom Meer, seinen Bewohnern und vom Fischfang haben, hat mit der erschreckenden Realität rein gar nichts zu tun. Der von den Ozeanen faszinierte Dokumentarfilmer Tabrizi macht bereits in den ersten Sekunden des Trailers deutlich, wie gravierend die Auswirkungen unseres Handelns auf eines unserer wichtigsten Ökosysteme sind: Plastikverschmutzung, Artensterben durch Überfischung, menschen- und tierverachtende Skrupellosigkeit und unendliche Profitgier in der Fischindustrie – all diese Aspekte werden in der Dokumentation thematisiert. Tabrizi stößt bei seinen Nachforschungen über die Auswirkungen unseres Handelns auf die Meeresbewohner auf eine Verschwörung globalen Ausmaßes.

Der Film zeigt, wie wichtig die Meere für unser Überleben sind: Wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir unsere Ozeane schützen – und sie nicht weiterhin hemmungslos plündern und zerstören.

Meere werden systematisch leergefischt

Der globale Fischkonsum steigt kontinuierlich an; 2019 lag er bei etwa 20 Kilogramm pro Person. Um diese unvorstellbar hohe Nachfrage zu erfüllen, werden jährlich Hunderte bis Tausende Milliarden Meerestiere gefangen, bevor sie einen qualvollen Tod sterben. Mit den riesigen Netzen der kommerziellen Fischerei werden 790 bis 2.300 Milliarden Fische pro Jahr gefangen.

Die Tiere, die als „Beifang“ gefangen werden, und diejenigen Fische, die zur Fütterung von Tieren in der Aquakultur zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet werden, sind hier noch gar nicht mitgezählt.

Lebensraum Meer wird sukzessive zerstört

In den kilometerlangen Netzen verfängt sich alles, was im Ozean herumschwimmt; die Meere werden regelrecht leergefischt und Korallenriffe, Meeresgründe und weitere Lebensräume tierischer Bewohner zerstört. Viele Tierarten sind durch die Fischerei vom Aussterben bedroht. In den Netzen, die im Meer zurückbleiben, ertrinken unzählige Delfine und Meeresschildkröten. Hinzu kommt, dass 25 Prozent der weltweit gefangenen Fische wieder ins Wasser zurückgeworfen werden, weil sie zu klein, unerwünscht oder zu viele sind, da die Fangquote ausgeschöpft wurde.

