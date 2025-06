PETA erhebt schwere Vorwürfe gegen Cavalluna

Die beliebte Pferdeshow Cavalluna steht erneut im Zentrum schwerwiegender Tierschutzvorwürfe.

Aktuelles Videomaterial, das der Tierschutzorganisation PETA anonym zugespielt wurde, zeigt schockierende Szenen aus dem Showbetrieb und den Trainings. Pferde werden mit der verbotenen Dressurtechnik der sogenannten „Rollkur“ geritten, bei der der Hals der Tiere unnatürlich überdehnt wird – eine Methode, die Schmerzen verursacht, die Atmung behindert und laut Gutachten tierschutzwidrig ist. Hinzu kommen Einsätze von Peitschen, Zwang zu riskanten Sprüngen wie der Kapriole sowie der Umgang mit angsteinflößenden Effekten aus Licht, Feuer und lauten Geräuschen.

Das Material stammt aus mehreren aktuellen Programmen wie „Grand Moments“ und „WinterWünscheLand“ sowie aus Trainingsaufnahmen in Städten wie Riesa, Stuttgart und München. Ein unabhängiger Fachtierarzt bestätigte nach Sichtung der Aufnahmen zahlreiche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Besonders erschütternd: Selbst nach einem Sturz im Galopp wird nicht das betroffene Pferd geschont, sondern lediglich die Reiterin ausgewechselt – das Tier muss weitermachen.

PETA hat nun Strafanzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft erstattet. Die Anzeige richtet sich gegen die Geschäftsführung von Cavalluna sowie beteiligte Reitteams. In einer ersten Stellungnahme weist die Apassionata World GmbH alle Vorwürfe zurück – trotz der dokumentierten Belege. Doch die Bilder sprechen eine klare Sprache: Fluchttiere mit angelegten Ohren, offenen Mündern und offensichtlichen Stressreaktionen.

Neben den körperlichen Schäden, etwa durch Überlastung der Gelenke beim Steigen oder riskanten Akrobatikeinlagen, kritisiert PETA auch die psychischen Belastungen: Enge Boxenunterbringung, ständiger Transport quer durch Europa und ein Leben im Showstress – all das steht im deutlichen Widerspruch zu den natürlichen Bedürfnissen der bewegungsfreudigen, sensiblen Tiere.

PETA appelliert an alle Tierfreunde, diese Shows nicht zu besuchen und sich gegen die Ausbeutung von Tieren in der Unterhaltungsbranche zu stellen. Denn: Tiere sind nicht dazu da, uns zu unterhalten. Sie verdienen Respekt, Schutz – und ein Leben in Würde.