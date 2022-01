Schildkröten-Rettung auf Bali

Anfang Jänner wurden bedrohte Grüne Meeresschildkröten in freie Wildbahn entlassen.

Die Behörden der indonesischen Tropeninsel Bali haben am Samstag, 8. Jänner 2022, 33 vom Aussterben bedrohte Grüne Meeresschildkröten ins Meer freigelassen, um eine von Wilderern und illegalen Händlern bedrohte Population zu stärken. Die Schildkröten der in Indonesien geschützten Art Chelonia mydas wurden, laut der Nachrichten-Agentur Reuters, am Strand von Kuta freigelassen, nachdem sie im Dezember bei einer Marineoperation gegen Wilderer gerettet wurden.

Schildkröten freigelassen

Touristen versammelten sich, um die Freilassung auf ihren Handys zu sehen und zu filmen und feuerten die Schildkröten an, die über den Strand stapften. “Es ist eine großartige Idee für die Naturschutzbemühungen”, sagte der australische Tourist Briant Firth. “Sie haben einige der Wilderer geschnappt und die Schildkröten gerettet.”

Indonesien ist zu einem Zentrum des internationalen Handels mit Meeresschildkröten geworden, das die Nachfrage aus Ländern wie Malaysia, Vietnam und China nährt. Jeder, der wegen Beteiligung an dem Handel verurteilt wird, kann nach indonesischem Recht zu bis zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Schildkröten sollen sich vermehren und Bestand absichern

Die Schildkröten befanden sich in der Rehabilitation bei der Bali Conservation and Natural Resources Agency, teilten die Behörden mit. “Sie sind Beweise in einer Marineoperation … wir lassen sie frei, weil wir diese wilden Tiere nicht lange als Beweismittel behalten können”, sagte der stellvertretende Chef des Marinestabs, Ahmadi Heri Purwono, gegenüber Reportern.

„Mit der Veröffentlichung werden sie hoffentlich weitermachen und sich vermehren“, sagte er und fügte hinzu, dass dies dazu beitragen könnte, das Meeresökosystem rund um die Insel Bali zu verbessern. Die Population der Grünen Meeresschildkröte, einer der größten Meeresschildkröten, ist in den letzten Jahren aufgrund der Jagd, des Verlusts von Nistplätzen am Strand und des Verfangens mit Fanggeräten erheblich zurückgegangen.

Sie sind auch Opfer der weltweit wachsenden Plastikkrise in den Ozeanen. Die Kreaturen sind dafür bekannt, Plastiktüten zu fressen und sie mit Quallen zu verwechseln, so der World Wildlife Fund, der sagte, dass viele Schildkröten Plastik in ihren Mägen hatten.

