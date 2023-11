Seltener Hotelgast: Tierschutz Austria holt Schlange aus WC

Ausgesetzte oder entlaufene Königsnatter verirrt sich in Hotel Toilette

Vergangene Woche wurde Tierschutz Austria zu einem eher außergewöhnlichen Einsatz gerufen, als in einem Hotel im 22. Wiener Gemeindebezirk eine Schlange in einer Toilette gesichtet wurde.

Unwissenheit ob es wirklich eine Schlange ist

"Als wir ankamen und zunächst nur den Schwanz der Schlange erblickten, waren wir uns nicht sicher, ob es sich bei dem Tier um eine giftige Art handelt. Die Aktion gestaltete sich zudem nicht einfach, da die Schlange mehrmals in den Spülkasten und in den Rohren verschwand", berichtet Tierheimleiter Stephan Scheidl.



Bei der identifizierten Schlange handelte es sich um eine Königsnatter, eine in Nordamerika beheimatete, nicht giftige, Schlange. „Diese Schlangenart ist nicht in Österreich beheimatet, weshalb wir stark vermuten, dass es sich hier um ein ausgesetztes oder entlaufenes Haustier handelt.“, ergänzt der Tierschützer.



Erst kürzlich veröffentlichte Tierschutz Austria eine Liste von Empfehlungen, wie man sich bei dem Fund einer Schlange in der Natur, im Garten oder sogar in einer Toilette verhält.

Immer wieder finden exotische – auch zum teils giftige – Schlangen ihren Weg in die österreichische Natur. Das passiert entweder, wenn Menschen, die Tiere aus dem Terrarium entkommen oder sie absichtlich ausgesetzt werden. Erst im vergangenen Jahr kamen mehrere exotische Schlangen zu Tierschutz Austria, nachdem sie in Gärten oder auf Straßen aufgefunden wurden. Zum einen wird vermutet, dass dies mit den hohen Energiekosten – die mit einem Terrarium mit Wärmelampen nicht zu unterschätzen sind – einhergeht, zum anderen kann es auch an den nun strengeren Gesetzgebungen liegen, weshalb sich Menschen dazu entscheiden die Tiere auszusetzen.

Viele importierte exotische Tiere

Immer noch ist der Erwerb solcher Tiere zudem sehr einfach. Das Reptiliengeschäft boomt und exotische Haustiere zählen nach wie vor zu den „coolsten“ Haustieren. Bei uns in Österreich finden sich nur wenige giftige Schlangen. Im Raum Wien gibt es davon gar keine. Hier sind es hauptsächlich Ringelnatter, Schlingnatter und die Äskulapnatter. Sie sind alle ungiftig.

Tierschutz Austria gibt Tipps für den Fall, dass man einer Schlange im Haus oder Garten begegnet:

Wichtig ist es, dass beobachtet wird, wo sich das Tier hinbewegt – also auf jeden Fall unter Beobachtung halten.

Versuchen Sie die Möglichkeiten des Entweichens abzugrenzen (im Wohnraum).

Am besten ist es das Tier aus sicherer Entfernung zu fotografieren und das Foto an fachkundige Personen senden, damit herausgefunden werden kann, ob es sich um ein einheimisches oder nicht heimisches Tier handelt. Je nach Art kann die Schlange dann vorsichtig hinausmanövriert werden oder eben einen Experten holen, der das Tier sicher verwahrt. Dafür kann sich jeder rund um die Uhr bei Tierschutz Austria melden. WICHTIG ist: Solang nicht von einem Experten bestimmt, ist es potentiell gefährlich. TIERNOTRUF: +43 1 699 24 80 (24/7 erreichbar)

In Österreich haben wir 2, maximal 3 heimische Giftschlangenarten. Diese findet man aber nicht in der Kulturlandschaft, sondern nur beim Wandern. Durch die ausgesetzten Tiere kann es natürlich auch bei uns Giftschlangen geben. In Asien, Südamerika, Australien usw. ist das Problem heimischer Giftschlangen bei weitem größer. Jedoch kann es natürlich vorkommen, dass aus diesen Ländern wildlebende Schlangen, bei uns ausgesetzte Haustiere sind.

Wenn man herausfinden möchte ob eine österreichische wildlebende Schlange giftig ist, sollten die Augen genau inspiziert werden. Schlangen, die runde Pupillen haben sind ungiftige Tiere (das gilt NUR bei heimischen Giftschlangen). Die Schlangen mit schlitzförmigen Pupillen (wie bei Katzen) sind jedenfalls giftig.

