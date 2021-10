Spanien schützt Wölfe landesweit

Seit 22. September ist die Wolfsjagd in ganz Spanien verboten.

Wölfe waren zuvor nur in Südspanien geschützt und deren Bejagung verboten. Seit 22. September ist dieser Schutz der Tiere auf das gesamte spanische Territorium ausgedehnt.

In Spanien gibt es, laut Schätzungen, derzeit zwischen 2.000 und 2.500 Wölfe, verteilt auf knapp 300 Rudel. Sie leben vor allem im Nordwesten des Landes nördlich des Flusses Duero, dem mit 897 Kilometer drittlängsten Fluss Spaniens. Nicht in jeder Provinz wird dieser Schutz befürwortet. Es gab bislang auch spanische Regionen in denen der Wolf bejagt wurde. Aufgrund der Inhomogenität des Wolfschutzes wurde nun die Regeln durch die spanische Regierung in Madrid vereinheitlicht.

Der Wolf polarisiert

Nun steht der iberische Wolf im gesamten Land so wie bereits in Frankreich und Italien unter Schutz. Wie auch in anderen Ländern wie Österreich polarisiert der Wolf. Die Vieh- und Landwirtschaft sowie die Jäger halten den umfassenden und weitreichenden Schutz für unverständlich. Tierschützer begrüßen diesen Schutz. Die Wissenschaft hat den Wolf als besonders schützenwertes Waldtier, dessen Anwesenheit wichtig für ein Ökosystem sei, definiert.

