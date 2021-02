Tierschutz-Tour gegen Schweine-Tortour

"Schweine-Alarm" vor Salzburger Lebensmittelhändler-Hautpquartier.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) versammelte am 3. Tag seiner "Von SPAR zu SPAR" genannten Tierschutz-Tour Tierschutzaktivist:innen vor der Zentrale des in der Stadt Salzburg ansässigen Lebensmittelhandelskonzern. "Tierleid passiert im Stall, im Tiertransporter und im Schlachthof" sagt VGT-Obmann-Stellvertreter David Richter. "Aber organisiert und vermarktet wird es unter anderem hier, dem führenden Supermarkt-Riesen, einem rein österreichischen Unternehmen", betont er.

Entsetzte Gesichter in den Ställen

Seit Jahren schon, heißt es vom VGT dazu, stehen diverse Tierschützer:innen mit SPAR in Kontakt. Vor einigen Jahren konnte die Tierschutz-Organisation nach eigenen Aussagen sogar ein Lokalaugenschein initiiere. Dabei wurden mehrere AMA-Schweinestallungen begutachtet. Damals haben die Hauptverantwortlichen von SPAR zum ersten Mal gesehen, wie die Schweinehaltung in Österreichs-Stallungen aussieht. "In einem persönlichen Gespräch mit mir wurde seitens der SPAR-Vertreter:innen große Betroffenheit gezeigt, wörtlich wurde ausgedrückt, dass man "entsetzt" sei, wie wenig artgemäß die Schweine in Österreich gehalten werden" erklärt Richter weiter. Geändert hat sich in den vielen Jahren leider nichts, konstatiert der VGT.

Konsument:innen wollen kein Tierleid

Der absolute Großteil der Konsument:innen will keine Vollspaltenböden, keine enge Haltung in stinkenden Stallungen, argumentiert der VGT. Die schmerzhafte Kastration und das grauenhafte Abschneiden der Schwänze findet kein Verständnis. Doch die Werbemaschinerie im Lebensmittelhandel läuft auf Hochtouren. Eine Prozent-Aktion jagt die nächste. Viele Konsument:innen fühlen sich falsch - oder besser - gar nicht informiert. Die Fleisch-Werbung suggeriert höchste Standards und eindeutige Herkunft.

Der VGT fordert alle Supermärkte - allen voran SPAR - auf, auf Rabatt-Werbungen zu verzichten und das Ziel zu verfolgen, in absehbarer Zeit auf den Verkauf von Tierqual-Fleisch zu verzichten.



