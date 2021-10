Umweltkatastrophe an der Küste Kaliforniens

Ein Leck in einer von einem Schiffsanker aufgerissenen Rohlöl-Pipeline versaut die Küste.

Ein riesieger Ölteppich vor der südkalifornischen Küste. Teerklumpen im Sand an der Küste. Von Öl verschmutzte und verendete Tiere. An der Küste vor Orange County in Kalifornien verschmutzt ausgelaufenes Rohöl sowohl das Meer als auch den Strandabschnitt an dem das Öl anschwappt.

Die Ursache für den Ölteppich und die sich mittlerweile ereignende Umweltkatastrophe ist, wie vergangene Woche festgestellt werden konnte, ein Leck in einer Rohöl-Leitung, die eine Förderplattform im Pazifik mit einer Ölverarbeitungsanlage im Hafen von Long Beach verbindet. Der Riss in der Leitung entstand vermutlich durch den Anker eines Handelsschiffes, das an einer falschen Stelle ankerte. Der Anker des Schiffes verhakte sich in der Ölleitung, riss diese mit und schleifte sich über den Meeresboden. Dabei wurde ein 1,2 Kilometer langes Rohrstück, der 28 Kilometer lange Unterwasser-Pipeline verschoben und aufgerissen. Aus dem, wie kolportiert wird, 30 Zentimeter langen Leck fließt Rohöl ins Meer und verschmutzt den Küstenabschnitt.

Durch das Leck sind laut Schätzungen bislang mehr als 570.000 Liter schweres Rohöl in den Pazifik ausgelaufen. Am stärksten von der Umweltkatastrophe betroffen ist die US-Küstenstadt Huntington Beach im Bezirk Orange County. Dort wurde vom Gouverneur der Notstadt ausgerufen.

