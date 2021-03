Verschollene Bienen-Art wieder entdeckt

Australischer Forscher entdeckte verschollen bzw ausgestorben geglaubte Bienenart.

Fast 100 Jahre galt die australische Bienenart Pharohylaeus lactiferus als zumindest verschollen. Forscher vermuteten daher, sie wäre ausgestorben. Doch James Dorey, Wissenschafter an der Flinders University in Adelaide ging auf die Suche nach Pharohylaeus lactiferus.



Er suchte in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland die bevorzugten Futterpflanzen dieser nur in Australien heimischen Bienenart ab und entnahm Proben. Schließlich entdeckte er drei Populationen der seltenen Biene, heißt es in einer im „Journal of Hymenoptera Research“ dazu veröffentlichten Studie. Zuletzt war das Insekt 1923 in Queensland dokumentiert worden.

Ein Tier dieser Bienenart ist mit neun bis elf Millimeter Länge relativ groß und robust. Der Körper wird als schwarz mit markanten weißen Gesichts- und Körpermarkierungen beschrieben. Ihre Seltenheit beruhe möglicherweise daraus, dass ihr Lebensraum als stark fragmentiert gilt und diese Bienenart wahrscheinlich auf wenige Wirtspflanzen spezialisiert sei.

