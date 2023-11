VIER PFOTEN Mission zur Rettung von Tieren im Sudan

Nach dem erfolgreichen Einsatz im Jahr 2022 kehrt vier Pfoten für eine Notfallrettung in den Sudan zurück, um über 30 Tiere zu retten.

Im Jänner 2020 gingen Fotos der ausgemagerten Löwen in einem Zoo im Sudan um die Welt, und haben sofort die Aufmerksamkeit der Tierschutzorganisation auf sich gezogen. Aufgrund von fehlenden finanziellen Ressourcen mussten die Tiere Hunger leiden.

VIER PFOTEN Tierarzt Amir Khalil versorgt die Tiere mit medizinischer Hilfe

Das Vier Pfoten Rettungsteam war in der Hauptstadt Khartoum, wo die Großkatzen und andere Tiere im Al Qurashi Family Park hungerten. Die sudanesischen Behörden gewährten dem Team, geleitet von VIER PFOTEN Tierarzt Amir Khalil, die Erlaubnis, das Land zu betreten, damit die Tiere mit dem dringend benötigten Futter und medizinischer Hilfe versorgt werden konnten.

Das Team von VIER PFOTEN, bestehend aus internationalen Wildtier-Experten und Tierärzten, analysierten die Situation vor Ort und stellten sicher, dass die Löwen richtig diagnostiziert und behandelt wurden, sowie in der Lage waren, sich von ihrer Tortur zu erholen. Die Großkatzen waren extrem unterernährt.

Ein neues Zuhause für die Löwen

Ende 2022 kamen die Löwin Kandaka und der Löwe Mansour endlich in Al Ma'wa for Nature and Wildlife an. Seitdem haben sich die ehemals ausgehungerten Löwen aus dem Sudan gut in ihrem neuen artgerechten Zuhause eingelebt.

Eine komplexe Rettungsaktion

Die anhaltende humanitäre Krise hat dazu geführt, dass allein in diesem Jahr 5,5 Millionen Menschen aus dem Land geflohen sind. Leider ist die Situation vor Ort katastrophal und es wird immer schlimmer - besonders für die zurückgelassenen Tiere.

VIER PFOTEN wurde gebeten, mehr als 30 Tiere aus dem Sudan Animal Rescue Center in Al Bageir zu evakuieren, da die Organisation über umfangreiche Erfahrungen in der Rettung von Tieren in Kriegs- und Konfliktgebieten verfügt. Es ist jetzt an der Zeit zu handeln, da die Tiere einem hohen Risiko des Todes ausgesetzt sind. Mehr als 15 Löwen und andere Tiere wurden in einem Konfliktgebiet zurückgelassen und der Gefahr ausgesetzt, erschossen zu werden. Sie verhungern und sind ohne medizinische Versorgung.

Es ist eine komplexe Rettungsaktion, aber das erfahrene Team wird alle Tiere in Sicherheit bringen.

Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Die Tierschutzorganisation appelliert: es gibt keine Zeit zu verlieren, was die Situation mehr als herausfordernd macht, da die Vorbereitung eines Einsatzes in einem Kriegsgebiet eine sorgfältige und umfassende Planung erfordert. Es wird mit maximaler Kapazität, in enger Zusammenarbeit und in gemeinsamer Anstrengung mit den lokalen Partnern und anderen wichtigen Akteuren, gearbeitet. Es ist geplant so bald wie möglich in den Sudan aufzubrechen.

