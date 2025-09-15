Wie Hitze und invasive Arten das Naturwunder von Mljet bedrohen

Über dem glitzernden Wasser des Mljet-Nationalparks kreisen Drohnen, Kajaks gleiten durch das ruhige Blau, und unter der Oberfläche verbirgt sich ein Schatz, der in Europa einzigartig ist: das größte bekannte Sodkorallenriff des Mittelmeers.

Mit einer Fläche von rund 650 Quadratmetern ist es nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein hochsensibles Ökosystem, das seit Jahrzehnten unter dem wachsenden Druck des Klimawandels leidet.

Seit über dreißig Jahren taucht der Meeresbiologe Petar Kruzic von der Universität Zagreb hier im Veliko Jezero, dem „Großen See“ der Insel Mljet. Er installiert Messgeräte, entnimmt Proben, dokumentiert Veränderungen. „Das Cladocora-Riff im Veliko Jezero im Mljet-Nationalpark ist das größte bekannte Riff dieser Korallenart im Mittelmeer“, sagt er. „Es gibt noch einige in Griechenland und Italien, aber sie sind viel, viel kleiner.“ In der Adria gebe es ebenfalls kleinere Vorkommen – überall dort, wo starke Strömungen herrschen, könnten diese kolonialen Korallen Riffe bilden.

Das Riff von Mljet ist ein pulsierender Lebensraum. Seine Korallenstrukturen bieten unzählige Verstecke, die Fischen Schutz und Nahrung geben. „Die Größe beträgt 650 Quadratmeter, es bildet eine Masse von Kolonien, die reich an Höhlen ist, in denen ein großer Teil der Fische lebt“, erklärt Kruzic. „Vor allem Zackenbarsche – drei Arten von ihnen. Aber auch Amberjacks kommen hierher, um zu fressen, ebenso Barrakudas und große Schwärme von Brassen. Die Biodiversität ist sehr hoch, vor allem bei den Fischen.“

Doch dieser Reichtum ist bedroht. Die Datenlogger, die Kruzic jedes Jahr im August in fünf, zehn und fünfzehn Metern Tiefe installiert, zeigen einen klaren Trend: Die Temperaturen im See steigen. „Früher, in den frühen 2000er-Jahren, hatten wir vielleicht zwei oder drei Tage mit 29 Grad. Alles andere lag zwischen 27 und 28 Grad“, erinnert er sich. „Heute können es anderthalb Monate mit 29 Grad sein – Temperaturen, die für die Korallen selbst zu hoch sind. Deshalb kommt es zu Bleiche und Gewebsnekrose.“ Das bedeutet: Die Korallen verlieren ihre Farbe, die Polypen sterben, ganze Kolonien zerfallen.

Neben der Hitze kommt ein weiterer Feind hinzu: invasive Arten. „Es gibt die invasive Alge Caulerpa racemosa, die sich entlang des Riffs ausbreitet. Sie kann die Kolonien überwuchern und sie sozusagen ersticken“, erklärt Kruzic. Hinzu kommen Abfälle, die ins Wasser geraten und die empfindlichen Strukturen beschädigen können. „Es gibt viele Bedrohungen, aber vor allem die hohen Temperaturen machen dem Riff zu schaffen. Auf der einen Seite wächst es, auf der anderen Seite stirbt es ab.“

Damit das empfindliche Gleichgewicht nicht völlig kippt, gelten im Nationalpark strenge Regeln. „Rund um das Riff gibt es zahlreiche Einschränkungen“, sagt Margarita Polzer, die Schutzgebietsmanagerin von Mljet. „Es liegt im Großen See, wo Fischen nicht erlaubt ist. Tauchen ist nur zu Forschungszwecken und mit speziellen Genehmigungen möglich. Der Schiffsverkehr ist auf die lokale Bevölkerung und die Boote des Nationalparks beschränkt, die Besucher transportieren – und diese Schiffe sind solarbetrieben.“

Das Riff von Mljet ist damit zugleich ein Symbol der Verletzlichkeit und ein Beispiel dafür, wie Schutzmaßnahmen greifen können. Während Touristen über dem Riff schnorcheln und den Fischreichtum bewundern, kämpfen Kruzic und sein Team gegen unsichtbare Bedrohungen: steigende Temperaturen, invasive Arten, menschliche Einflüsse. Die Zukunft dieses einzigartigen Ökosystems hängt davon ab, wie entschieden die Menschheit auf den Klimawandel reagiert – und ob es gelingt, Orte wie Mljet vor dem Kippen zu bewahren.