Sebastian Bohrn Mena befragt im Vorfeld der Wien-Wahl am 11. Oktober die Tierschutz-Sprecher der kandidierenden Parteien.

Erster Gast des Initiators des Tierschutz-Volksbegehrens ist Rüdiger Maresch, Mitglied des Wiener Gemeinderates und seit 2001 Abgeordneter zum Wiener Landtag. Er ist Tierschutzsprecher der Grünen und kümmert sich, nach eigenen Aussagen, auch um die Themenbereiche Verkehr und Bürgerinnen- und Bürger-Beteiligung.

Im Interview nimmt Maresch Stellung zur Hundehaltung und deren Facetten in der Stadt. Das Thema Hund wird auch nach der Wahl am 11. Oktober auf der Agenda der neuen Stadtregierung stehen. Ein anderes Thema, wo wirklich guter Tierschutz notwendig ist, sind die Fiaker. Maresch ist der Ansicht, dass Fiaker-Pferde aus dem Innenstadt-Raum weg gehören. Hitze und der Individualverkehr im Auto belasten die Tiere. Fiaker als Teil des touristischen Stadtbildes im Zentrum von Wien klassifiziert Maresch als "Auslaufmodell". Er ist überzeugt, dass Fiaker in den Prater und in die grünen Zonen der Stadt gehören. Ein wesentlicher Punkt ist für den Grünen-Politiker "tiergerechtes Essen", das zumindest in den von der Stadt Wien finanzierten öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, etc. umgesetzt werden soll ohne dabei auf die anfallenden Kosten zu schauen.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 30. August 2020, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 6. September, 18:30 Uhr.