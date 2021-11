Tödliches Geschäft

Eine Schnitzerei aus Elfenbein? Etwas Arznei aus Schuppentier-Schuppen? Ein Tigerfell an der Wand? Oder lieber eine Prise Nashornpulver, um den Brummschädel nach der langen Partynacht zu bekämpfen?

Besonders in Asien werden diese Mittelchen und Statussymbole stark nachgefragt, denn der Aberglaube an ihre heilende Wirkung hält sich hartnäckig. Und auf dem Schwarzmarkt bringt der Verkauf organisierten Verbrecherbanden Unmengen an Geld. Die Wilderei bringt gefährdete Arten an den Rand der Ausrottung.

Tiger, Elefanten, Schuppentiere – diese und viele andere faszinierende Tiere werden dafür illegal gejagt, getötet und gehandelt. Und dieser Schmuggel boomt. Jährlich werden 20 Milliarden Euro umgesetzt. Damit ist das illegale Töten von und der Handel mit Wildtieren das viertgrößte Verbrechen der Welt – nach Drogenhandel, Menschenhandel und Waffenhandel. Je seltener und bedrohter die Tiere, desto begehrter werden sie. So werden pro Jahr in etwa 20.000 Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet. In den letzten 10 Jahren wurden mehr als eine Million Schuppentiere illegal gehandelt. Und es leben heute vielmehr Tiger in Gefangenschaft als in freier Wildbahn. Allein in Ost- und Südostasien werden in mehr als 200 Tigerfarmen über 8.000 Tiger gehalten.

© Lau-Ching-Fong WWF-Malaysia © Lor Sokhoeurn WWF-Cambodia © Martn Harvey WWF © Brent Stirton Getty Images WWF-UK © Ola Jennersten WWF Schweden © E. John TRAFFIC © Gordon Congdon WWF

Das Sterben muss aufhören

Um das sinnlose Töten und dieses brutale Geschäft zu stoppen, muss gegen die Wilderei und den illegalen Handel vorgegangen werden. Der WWF kämpft weltweit dafür, dass Handelsrouten und illegale Wildtiermärkte geschlossen werden und strengere Kontrollen durchgeführt werden. Die kriminellen Netzwerke müssen durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit einer gut informierten Justiz ausgehebelt werden. Um die Wilderei einzudämmen, unterstützt der WWF Ranger*innen vor Ort, die die bedrohten Tiere schützen, indem sie regelmäßig patrouillieren und tödliche Schlingfallen entfernen. Dabei setzen sie ihr Leben aufs Spiel, um Elefanten, Tiger und andere Wildtiere vor Wilderern zu schützen. Unterstützen auch Sie den Kampf gegen den illegalen Handel und stoppen wir gemeinsam die Wilderei!