Wildtier-Check 2025: Das Eichkätzchen erobert die Herzen der Österreicher:innen

Das sympathische Waldtier löst den Igel als beliebtesten heimischen Wildtier ab – Tierschutz Austria mahnt zu

Es huscht flink über Äste, springt elegant von Baum zu Baum und verzaubert mit buschigem Schwanz und neugierigem Blick: Das Eichkätzchen ist das beliebteste Wildtier der Österreicher:innen im Jahr 2025. Laut dem aktuellen „Wildtier-Check“ – einer repräsentativen Umfrage der Marktforschungsagentur WISSMA im Auftrag von Tierschutz Austria – gaben 65 Prozent der Befragten an, das putzige Nagetier besonders zu mögen. Damit verdrängt das Eichkätzchen den Vorjahressieger, den Igel, auf Platz zwei.

Ein Publikumsliebling mit Symbolkraft

Der Igel bleibt mit 50 Prozent der Stimmen ein Publikumsliebling, während der Feldhase mit 33 Prozent knapp vor Fuchs (32 Prozent) und Wolf (30 Prozent) landet. Besonders bemerkenswert: Trotz anhaltender öffentlicher Debatten um seine Rückkehr in heimische Wälder genießt der Wolf weiterhin große Sympathie in der Bevölkerung.

Die Top 5 im Überblick:

Eichkätzchen – 65 % Igel – 50 % Feldhase – 33 % Fuchs – 32 % Wolf – 30 %

Es folgen Schwalbe (16 %), Gämse (8 %), Maulwurf (6 %), Dachs (5 %) und Fasan (5 %). Das Rebhuhn erreicht 4 Prozent, während 9 Prozent der Befragten andere Tiere nannten.

Beliebt – aber gefährdet

So groß die Zuneigung zum Eichkätzchen ist, so ernst sind die Herausforderungen, mit denen die kleinen Nager zu kämpfen haben. Baumschnitte und Unwetter können ganze Kobel – also Nester – zerstören, häufig mitten in der Aufzuchtphase. Auch freilaufende Katzen und der Straßenverkehr werden Eichkätzchen immer wieder zum Verhängnis. Hinzu kommen Gifte, die über die Nahrungskette in ihren Körper gelangen.

Rettung durch das „Team Tierschutz“

Damit verletzte Wildtiere schnell Hilfe bekommen, hat Tierschutz Austria das „Team Tierschutz“ gegründet – eine Freiwilligenbewegung mit mittlerweile rund 2.000 engagierten Mitgliedern. Die Helfer:innen melden verletzte Tiere, sichern sie sachgerecht und bringen sie in geeignete Pflegestellen. Dort werden Jungtiere wie Eichkätzchen, Igel oder Vögel liebevoll aufgepäppelt, bis sie wieder in die Natur entlassen werden können.

Entstanden ist das Team aus einem Akt der Solidarität: Während der Hochwasserkatastrophe im September 2024 schlossen sich Tierschützer:innen und Freiwillige spontan zusammen, um Tiere in Not zu retten. Heute ist daraus die größte ehrenamtliche Tierschutzinitiative Österreichs geworden – getragen von Tierschutz Austria und dem Verein der Freunde der Tiere.

Der Wildtier-Check 2025 zeigt deutlich: Die Liebe zu Wildtieren ist in Österreich ungebrochen. Vom munteren Eichkätzchen über den dämmerungsaktiven Igel bis hin zu scheuen Waldbewohnern wie Dachs, Gämse oder Fuchs – die Bevölkerung wünscht sich Schutz und Erhalt der heimischen Artenvielfalt.

„Das große Interesse und die Sympathie für unsere Wildtiere sind eine wunderbare Basis für den Artenschutz“, betont Tierschutz Austria. „Jetzt gilt es, dieses Bewusstsein in konsequentes Handeln umzusetzen – damit Tiere wie das Eichkätzchen auch in Zukunft ein sicheres Zuhause in unseren Wäldern finden.“