Michael Ludwig im Gespräch mit Isabelle Daniel.

POLITIK

Ludwig: "Putin und Trump wollen sich Europa aufteilen"

09.01.26, 19:58

Angesichts aktueller globaler Entwicklungen müssten die EU-Staaten "stärker nach Bündnispartnern suchen". 

Diese Ansicht vertrat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in einem Interview mit der Tageszeitung "Der Standard" (Samstag-Ausgabe). Die Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, und der USA, Donald Trump, "wollen sich Europa aufteilen", analysierte der SPÖ-Politiker. Fazit: "Man kann sich nicht mehr ausschließlich auf die USA verlassen."

"Das gemeinsame Europa ist die einzige Chance, im internationalen Wettbewerb zu bestehen und unser Demokratiemodell weiter zu erhalten", betonte der Bürgermeister. Auf die Frage, ob er sich - wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) - eine eigene EU-Armee vorstellen könne, sagte Ludwig. "Die stärkere Koordination der nationalen Armeen, auch des österreichischen Bundesheeres, im gemeinsamen Europa ergibt Sinn."

Es gehe aber nicht nur um die Aufstellung von Armeen, sondern auch darum, wie diese mit Ausrüstung bestückt würden. "Wir müssen uns unabhängiger machen. Die militärische Ausrüstung muss stärker in Europa belassen und hier weiterentwickelt werden.", so Ludwig.

