Rekord-Quoten für News-Sender am Wahltag

Neue Zuseher-Rekorde gab es für Österreichs News-Sender oe24.TV am gestrigen Tag der Bundespräsidenten-Wahl.

Insgesamt 492.000 Zuseher (NRW 12+) verfolgten die von Wolfgang und Niki Fellner moderierte, 16 Stunden lange Wahlberichterstattung von oe24.TV. Das entspricht einem Marktanteil von 4,01 Prozent in der Werbe-Zielgruppe (12–49) und 2,93 Prozent beim Gesamt-Publikum (12+) für die Zeit der Wahl-Berichterstattung von 8 bis 24 Uhr.

In der Zeit von 11:00 bis 16:00 Uhr war oe24.TV sogar mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent in der Werbe-Zielgruppe (12-49) der meistgesehene TV-Sender des Landes, vor allen privaten und sogar öffentlich-rechtlichen Programmen. Anschließend von 16:00 bis 20:00 Uhr, während den Hochrechnungen und Analysen, war oe24.TV mit 3,42 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe (12–49) der meistgesehene Privat-TV-Sender Österreichs.

Die meisten Zuseher verzeichnete die Wahl-Analyse von Josef Cap, Peter Westenthaler und Wolfgang Fellner mit 184.800 Zusehern (NRW 12+)

von 20:00 bis 21:00 Uhr. Die höchsten Marktanteile in der Werbe-Zielgruppe verzeichneten die Live-Übertragung der Stimmabgabe von Alexander Van der Bellen von 11:00 bis 11:15 Uhr (10,97 Prozent Marktanteil/12–49) und der „Wahl-Insider“ mit den ersten Trends mit Isabelle Daniel und Wolfgang Fellner von 15:45 bis 16:00 Uhr (11,40 Prozent Marktanteil/12-49).

Über den gesamten Tag verzeichnete oe24.TV am gestrigen Sonntag,

9. Oktober, einen Marktanteil von 3,55 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49) und von 2,83 Prozent beim Gesamtpublikum (12+).

Insgesamt sahen gestern 499.800 – also 500.000 – Österreicher den Nachrichten-Sender oe24.TV. Das ist für oe24.TV ein neuer Quoten-Rekord in seiner 6-jährigen Sender-Geschichte.

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Der gestrige Wahl-Sonntag hat bewiesen, dass oe24.TV mit seiner unabhängigen News-Berichterstattung mittlerweile einen fixen Platz in der Spitzengruppe aller heimischen

TV-Angebote erreicht hat. Vor allem an Tagen mit einem besonders spannenden News-Angebot vertrauen immer mehr Österreicher der Berichterstattung von oe24.TV!“



Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet 12+ bzw. 12-49 J.; DRW 20-21h: 86.100 Personen



