× Alle Highlights: Der Event-Herbst in Wien

Die Highlights im Oktober – von Falco bis Anna NetrebkoTop-Events in October from Pop-Star Falco to Anna Netrebko

Lange Nacht der Museen

7. Oktober

Einmalig am Freitag, 7. 10.: Rund 700 Museen öffnen von 18 bis 1 Uhr nachts und laden zum Nacht-Kulturerlebnis ein.

Only in Vienna: 700 Austrian museums open their doors from 6 pm to 1 am and offer a night full of cultural experiences.

Rock me Amadeus – Das Falco-Musical

ab 7. Oktober

Eine Hommage an den Ausnahmekünstler: Das erste Musical über Falco – sein Leben als Künstler und Mensch plus allen Hits.

The life of Falco – one of Austrias biggest artists – on stage.

Reinhold Messner: Erfolge und Schicksalsschläge

8. Oktober

Österreichs Bergheld erzählt über seine größten Erfolge und Niederlagen am Berg Nanga Parbat.

The most famous Austrian mountaineer shares his greatest successes and the bitter defeats during his life.

Die Wiener Krimi-Nacht

10. Oktober

Zum 19. Mal in Folge laden Wiens Cafés zu spannenden Krimis ein – gelesen von Autoren. Der Eintritt ist wie immer frei.

An absolute highlight for friends of crime and horror. Authors read their crime stories in more than 30 Vienna cafes for free.

Anna Netrebko in der Wiener Staatsoper

19. Oktober

Gemeinsam mit Pavel Nebolsin am Klavier beglückt die Ausnahme-Sopranistin Musikliebhaber mit einem Solokonzert.

The russian soprano in a solo-concert – at the State Opera.

Die Gürtel Connection

25. Oktober

13 Locations, 50 Acts und DJs. Erleben Sie alle Discos, Bars und Pubs am legendären Gürtel – dort, wo Wien am geheimnisvollsten ist.

More than 50 artists and DJs rock the night in 13 locations along the legendary, mysterious Gürtel.

Start in die Eislauf-Saison

21. Oktober

Gehört zu Wien wie der Stephansdom: Der Eislaufverein am Heumarkt eröffnet am 21. 10. die Saison. Drehen Sie Ihre Runde.

Put on your ice skates and skate in the heart of Vienna am Heumarkt. The „Eislaufverein“ is a Viennese institution like the Steffl ...

Der Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz

26. Oktober

Österreichs Bundesheer zeigt sein Können und feiert damit die Unabhängigkeit des gesamten Landes.

To celebrate Austrias independence there is a military show at the Heldenplatz in front of the Hofburg.

Der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier gibt Gas

4. November

Die Stadthalle lädt zum Konzert des „heißen“ Schlagersängers mit „Hulapalu“.

Andreas Gabalier is a very famous Countrysinger in Austria who performs traditional Austrian music with Rock’n’Roll-Feeling.

Start für den Christkindlmarkt am Rathausplatz

10. November

Frühstart für den schönsten Weihnachtsmarkt ­Europas, den Christkindlmarkt vor dem Rathaus.

One of the biggest and most beautiful christmas markets in Europe opens Christmas Season already on 11/10.