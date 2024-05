× Die 10 besten Sehenswürdigkeiten

Entdecken Sie Wiens jahrhundertealte Baudenkmäler und Kunstschätze im Rahmen einer Sightseeing-Bustour. Discover Vienna’s centuries-old monuments and art-treasures on a marvellous sightseeing-bus-tour.

1. Schloss Schönbrunn

Tauchen Sie ein in das imperiale Erbe. Die Grand Tour führt durch die gesamte Beletage des Schlosses.

Immerse yourself in the imperial heritage. The Grand Tour takes you through the entire Beletage of the palace.

2. Sisi-Museum Hofburg

Gezeigt wird ein authentisches Bild von Kaiserin Elisabeth und die Kaiserappartements.

On display is an authentic picture of Empress Elisabeth and the Imperial-Apartments.



3. Stephansdom

Der Aufzug im Nordturm bringt Sie zur größten Glocke Österreichs, der Pummerin.

The lift in the north tower takes you to Austria’s largest bell, the Pummerin.



4. Prater und das Riesenrad

Hier locken vom Frühjahr bis in den Herbst 250 Attraktionen – eine Fahrt mit dem Riesenrad ist Pflichtprogramm.

There are 250 attractions here from spring to autumn – a ride on the famous Ferris wheel is a must.



5. Lipizzaner

Seit 450 Jahren lehrt man in der Spanischen Hofreitschule in Wien die Hohe Schule des Reitens.

The Spanish Riding School in Vienna has been teaching the high school of riding for 450 years.



6. Belvedere & Klimt

Das Prunkstück der umfassenden Sammlung der Wiener ­Moderne ist Gustav Klimts bedeutendstes Werk „Der Kuss“.

The centrepiece of the comprehensive collection of Viennese Modernism is Gustav Klimt’s most important work „The Kiss“.



7. Oper & Hotel Sacher Wien

Vor dem Opernabend diniert man am besten im Restaurant des Hotel Sachers oder genießt einen Cocktail in der legendären Blauen Bar.

Before the opera evening, it is best to dine in the restaurant of the Hotel ­Sachers or enjoy a cocktail in the legendary Blue Bar.

8. Kunsthistorisches Museum

Die Kunstkammer enthält eine bedeutende Sammlung ­seltener Objekte wie etwa die Saliera von Benvenuto Cellini.

The Kunstkammer contains an important collection of rare objects such as the Saliera by Benvenuto Cellini.



9. Donauturm

Entdecken Sie den neuen Nervenkitzel auf Europas höchster Rutsche und gleiten Sie aus 165 m Höhe über eine 40 m lange Strecke.

Discover the new thrill of Europe’s highest slide and glide from a height of 165 metres down a 40-metre-long track.