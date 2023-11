Die schönsten Weihnachtsmärkte Wiens

Wiens romantischste Plätze für Punsch & Co.

Der Weihnachtstraum am Wiener Rathausplatz

Der bekannteste Weihnachtsmarkt punktet mit extravagantem Christbaumschmuck und Liebe zum Detail.

This market is considered as the most beautiful Christmas market in Europe.

Traditionell und künstlerisch präsentiert sich Schönbrunn

Im prunkvollen Ambiente wird neben traditionellem Glühwein und Süßem einmaliges Kunsthandwerk geboten.

This market offers traditional mulled wine and, above all, extravagant arts and crafts.

Stephansplatz: Mit sehr viel Liebe zum Detail

Extravagante Handwerkskunst sowie kulinarische Schmankerl aus ganz Österreich bietet dieser Weihnachtsmarkt.

This pretty Christmas market offers extravagant handicrafts and culinary delights.. Tourists and locals love it.



Christkindl-Markt am Spittelberg

Angelegt zwischen Gebäuden unterschiedlicher Epochen in engen Gassen, ist der Spittelberg ein besonderes Erlebnis in der Wiener Weihnachtsmarkt-Szene.

Situated between buildings from different eras in narrow alleyways, the Spittelberg is a special experience on the Viennese Christmas market scene.

Karlsplatz: Kreativität und wohliges ­Beisammensein steht hier im Vordergrund

Neben ausschließlicher Bio-Gastronomie bietet dieser Markt kreatives Kunsthandwerk, muskelbetriebene Fahrwerke, spektakuläres Straßentheater und viele Live-Acts.

This market offers exclusively organic gastronomy, creative arts and crafts, muscle-powered rides as well as spectacular street theatre and various live acts.

Das berühmte Weihnachtsdorf vor dem Schloss Belvedere: Einfache Zweisamkeit

Die Kombination aus Weihnachtsmarkt, dem romantisch beleuchtetem barocken Schloss und der faszinierenden Gartenanlage macht diesen Markt so besonders.

The combination of the Christmas market, the romantically illuminated castle and the fascinating gardens makes this market so special.

Am Hof: Tradition und Moderne

Die Mischung aus zahlreichen Stilrichtungen lässt jeden Besucher fündig werden. Ob kulinarisch oder bei Geschenken für die Liebsten zu Hause.

The mixture of numerous styles ensures that every visitor will find what they are looking for.

Wiens Weihnachtsmärkte auf einen Blick