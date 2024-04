Die 10 schönsten Wiener Parks

Die blühenden Stadtoasen sind die perfekten Orte für einzigartige Spaziergänge und um die Seele baumeln zu lassen. The blooming urban oases are the perfect places for unique walks and to let your soul dangle.

1.Volksgarten

Es ist das Rosenparadies der Stadt. Ab Anfang Juni blühen im Rosengarten rund 400 Rosensorten, darunter auch viele alte Züchtungen.

It is the city’s rose paradise. From the beginning of June, around 400 varieties of roses bloom in the rose garden, including many old varieties.

2.Setagayapark

Der japanische Garten in Döbling ist ein sinnliches Gesamtkunstwerk und repräsentiert fernöstliche Gartenkultur.

The Japanese garden in Döbling is a sensual work of art and represents Far Eastern garden culture.



3.Stadtpark

Der Park ist eine grüne Oase am Ring mit zahlreichen unter Naturschutz stehenden Bäumen. Das Johann-Strauß-Denkmal zählt zu den Foto-Hotspots.

The park is a green oasis on the Ring with numerous protected trees. The Johann Strauss monument is one of the photo hotspots.



4.Schlosspark Schönbrunn

Der barocke Schlosspark ist Erholungsgebiet – den schönsten Blick auf den Sonnenuntergang hat man von der Gloriette.

The baroque palace park is a recreational area and the most beautiful view of the sunset can be enjoyed from the Gloriette.

5.Burggarten

Von der einmaligen Terrasse der Brasserie Palmenhaus blickt man direkt in den grünen Burggarten.

From the unique terrace of the Brasserie Palmenhaus you can look directly into the green castle garden.



6.Türkenschanzpark

Der reizvolle Park mit seinen vielen Teichanlagen, Wasser­fällen und Springbrunnen ist ein beliebtes Ausflugsziel.

The charming park with its many ponds, waterfalls and fountains is a popular destination for excursions.



7.Laxenburger Schlosspark

In dem romantischen Landschaftsgarten kann man ausgedehnte Spaziergänge oder eine Bootsfahrt unternehmen.

You can take long walks or boat trips in the romantic landscape garden not too far away from the center of the city.



8.Augarten

Im ältesten Barockpark im Herzen der Stadt spaziert man durch Baumalleen und prächtige Blumenmeere.

In the oldest baroque park in the heart of the city, you can stroll through avenues of trees and magnificent seas of flowers.



9.Liechtensteinpark

Der prächtige Barockgarten umrahmt eines der interessantesten Schlösser der Stadt und lädt zum Flanieren ein.

The magnificent baroque garden surrounds one of the most interesting castles in the city and invites you to take a stroll.



10.Kurpark Oberlaa

Fernab vom Trubel der Stadt spaziert man durch duftende Blumenbeete und vorbei an glitzernden Teichen.

Far away from the hustle and bustle of the city, you can stroll through fragrant flowerbeds and past glistening ponds.