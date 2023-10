× Wiener Prater: Top-Aktivitäten im Abenteuerland

Welche Attraktionen Sie heuer im Prater erleben sollten … Most fun, most action: The mysteries of the Viennese Prater

Black Mamba: Schwindelfreiheit ist ein Must

In schwindelerregenden Höhen mit 80 Stundenkilometern durch die Luft gewirbelt zu werden – ein Adrenalin-Kick der Extraklasse bei der Black Mamba.

Being whirled at dizzying heights at 80 kilometers per hour – an adrenaline rush in a class of its own.

Praterturm: Höher geht’s nicht mehr

Diese Attraktion bietet nicht nur eine Karussellfahrt in 117 Metern Höhe, sondern auch einen einmaligen Blick über ganz Wien.

This attrcation offers a unique carousel ride at a height of 117 meters.

Riesenrad: Das Wahrzeichen der Stadt Wien

Eine Fahrt mit dem Riesenrad ist ein Muss bei jedem Wien-Besuch – mit immer mehr Attraktionen: Sie können eine Runde im Freien fahren (siehe Foto) oder ein Dinner über den Lichtern der Stadt erleben.

A round with the „Riesenrad“ is a must for your Vienna visit. There are more and more attractions at the Riesenrad: You can ride in the sky (see picture) or eat a dinner over the romantic lights of the city

Wildalpenbahn: Abkühlung gefällig?

Auf der weltweit größten und längsten „Achterbahn“ ihrer Art ist eine Abenteuerfahrt vorprogrammiert.

With one of the worlds biggest and longest attractions of its kind the whole family will experience an exciting adventure.

Liliputbahn: Ist nicht nur für die Kleinen

Mit der kleinen Bahn und der historischen Lok geht es durch den Wurstelprater in den Auwald und zurück.

From the Ferris wheel the small train takes you through the Wurstelprater to the Auwald and back again.

Hotel Psycho: Nichts für Angsthasen

Geisterbahnen waren gestern – das Hotel Psycho ist die Neuzeit. Diese Station ist nichts für schwache Nerven.

Ghost trains are definitely a thing of the past, the Hotel Psycho has completely reinvented horror.

Boomerang: Ein Highlight für Speed-Junkies

Mehr als 85 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, Rampen und kopfüber zu meisternde Loopings bringen den Puls auf Hochtouren.

More than 85 kilometers per hour, extraordinary ramps and upside down loops get your pulse racing.

Die kleine Auszeit im Schweizerhaus

Berühmt für seine saftigen Stelzen und frisch gezapften Budweiser ist diese traditionsreiche Prater Institution.

This traditional institution is famous for its juicy stilts and freshly tapped Budweisers.