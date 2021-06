× 100 Personen feiern Corona-Party IN Brücke

''Das Ausmaß sprengt jegliche Vorstellungskraft'', berichtet die Polizei.

Deutschland. In der Nacht auf Sonntag feierten mehr als 100 im Hohlraum der A4-Brücke im Schlingenbachtal bei Overath eine illegale Party. "Das Ausmaß sprengt jegliche Vorstellungskraft", berichtet die Polizei.

Zunächst blieb die Party unbemerkt. Erst als die Polizei am Sonntagmorgen um 8 Uhr in der Früh mehrere Jugendliche und junge Erwachsene in der Nähe der Brücke sah, flog die Party auf. Während sie zwei Personen kontrollierten, hörten die Beamten Musik aus dem Hohlraum der Brücke dringen.

Eingang fachmännisch geöffnet

Der Eingang war offenbar fachmännisch geöffnet worden: "Der komplette Schließmechanismus lag ausgebaut neben der Tür", so die Polizei.

Im Hohlraum der Brücke fanden die Beamten große Mengen an Müll, unter anderem Konfetti und Bierflaschen.

Plötzlich sahen die Polizisten, wie auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke Personen aus dem etwa 500 Meter langen Hohlkörper kletterten. Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an und konnten zwölf weitere Party-Teilnehmer kontrollieren.

Im Hohlraum der Brücke selbst, fand die Polizei niemanden mehr vor, stieß aber auf große Mengen an Müll, unter anderem Konfetti und Bierflaschen. Die geschnappten Teilnehmer bekamen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch sowie Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

"Vermutlich haben sich die Partyteilnehmer über die sozialen Netzwerke ausgetauscht und verabredet", vermutet die Polizei.