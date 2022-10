11-Jähriger tot in Marseille gefunden: Mutter in Gewahrsam

Der Vater und der Onkel des Buben fanden die Kinderleiche am Samstag am Ufer der Huveaune im Osten Marseilles.

Marseille. Ein Elfjähriger ist im südfranzösischen Marseille mit Stichwunden tot an einem Flussufer gefunden worden. Die Mutter des Buben kam nach einer Durchsuchung in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft am Samstagabend mitteilte. Die Frau hatte das Kind am Vortag als vermisst gemeldet. Medienberichten zufolge hatte sie angegeben, es sei bei einem Spaziergang davongelaufen.

