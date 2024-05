13-jähriges Mädchen bei TikTok-Challenge gestorben

Das Mädchen starb bei der hochgefährlichen "Blackout-Challenge". Ihr Onkel fand die 13-Jährige bewusstlos und nicht mehr atmend auf. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Deutschland. Im hessischen Landkreis Kassel kam es zu einem tragischen Vorfall: Eine 13-Jährige nahm an einer hochgefährlichen TikTok-Challenge teil und starb danach. Das Mädchen hatte sich selbst zu Tode gewürgt. Der Vorfall, der jetzt an die Öffentlichkeit gelangte, ereignete sich Medienberichten zufolge bereits am 26. April. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der "Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen" (HNA) den Tod des Mädchens.

Was steckt hinter der "Blackout-Challenge"? Die "Blackout-Challenge" ist ein gefährlicher Trend auf der Plattform TikTok, bei der sich vor allem Kinder selbst so lange die Luft abschnüren, bis sie ohnmächtig werden. Dabei lassen sie sich oft von anderen Filmen, veröffentlichen den Clip auf TikTok und wollen damit Reichweite und Aufmerksamkeit erzielen.

Laut "HNA" versuchte die 13-Jährige die "Blackout-Challenge" alleine ihrem Zimmer. Das Mädchen wünschte ihrer Mutter zunächst eine gute Nacht und ging um 21 Uhr in ihr Zimmer. Kurz vor Mitternacht fand sie ihr Onkel bewusstlos und nicht mehr atmend auf. Der Notarzt wurde alarmiert – doch für die 13-Jährige kam jede Hilfe zu spät.