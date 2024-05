× Teenager (16) metzelt Familie wegen Handy-Entzugs nieder

In einem schockierenden Fall von häuslicher Gewalt erschlug ein 16-jähriger Teenager aus São Paulo, Brasilien, seine gesamte Familie. Motiv: Die Eltern hatten ihm sein Handy und seinen Laptop weggenommen.

Es klingt wie aus einem Horrorfilm: Nach einem Streit mit seinen Eltern, die ihn als "Penner" beleidigten und ihm seine elektronischen Geräte wegnahmen, erschoss Igor Gomes seinen Vater kaltblütig mit dessen eigener Waffe, als dieser ihm in der Küche den Rücken zuwandte.

Seine 16-jährige Schwester, die versuchte, in das Obergeschoss zu flüchten, wurde ebenfalls Opfer von Gomes' gnadenlosem Tatendrang. Er schoss ihr ins Gesicht.

Mit unfassbarer Kaltblütigkeit verbrachte der Teenager den Rest des Tages im Fitnessstudio und aß sogar zu Mittag neben den Leichen, die er in der Küche aufgestapelt hatte. Als seine Mutter am Abend nach Hause kam, wartete er bereits in der Garage auf sie und erschoss auch sie skrupellos.

Die darauffolgenden zwei Tage verliefen normal

Gomes besuchte erneut das Fitnessstudio und übte Sport aus. Am zweiten Tag, als die Fliegen unkontrollierbar um die Leichen seiner Familie schwirrten, meldete sich Gomes schließlich selbst bei der Polizei.

Obwohl er gestand und sogar erklärte, er "würde es wieder tun", zeigte er sich bei seiner Verhaftung überrascht. Die Hintergründe dieser makabren Handlung bleiben unklar. Die Polizei ordnete aufgrund seines beunruhigenden Verhaltens eine psychiatrische Untersuchung an.