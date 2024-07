14-Jähriger tot: Russland nimmt ukrainisches Dorf ein

Russland hat die Ortschaft Losuwazke im Osten der Ukraine eingenommen.

Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die Ortschaft liegt in der Oblast Donezk. Im Gegenzug teilten die ukrainischen Streitkräfte mit, sie haben am Samstag einen weiteren russischen Angriff abgewehrt. In den Regionen Dnipro, Poltawa, Charkiw und Kiew seien vier Drohnen und eine Rakete abgeschossen worden.

Bei einem russischen Angriff auf die Kleinstadt Hluchiw in der nordöstlichen Oblast Sumy kam ukrainischen Angaben zufolge ein 14-Jähriger ums Leben. Zudem seien dabei zwölf Personen verletzt worden, sechs davon Kinder, teilte die ukrainische Staatsanwaltschaft mit. Die Stadt liegt etwa zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Bei dem Angriff seien Wohnblöcke, Häuser, eine Bildungseinrichtung, ein Geschäft und Fahrzeuge getroffen worden.

Fensterscheiben zertrümmert

Der Gouverneur der südrussischen Grenzregion Bryansk wiederum veröffentlichte, dass russische Luftabwehreinheiten am späten Freitagabend innerhalb einer Stunde zwölf ukrainische Drohnen abgefangen haben. "Dank unserer tapferen Verteidiger wurden alle Luftziele abgefangen und zerstört", schreibt Gouverneur Alexander Bogomaz in der Messaging-App Telegram.

Lesen Sie auch Russland: Haben Ort Tabajiwka in Oblast Charkiw eingenommen Russland hat nach Angaben seines Verteidigungsministeriums den Ort Tabajiwka in der ostukrainischen Oblast Charkiw eingenommen.

Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der Region Belgorod, die ebenfalls an der ukrainischen Grenze im Südosten des Landes liegt, ließ wissen, dass drei Drohnenangriffe und eine Reihe von Granateneinschlägen Fensterscheiben zertrümmert und einige andere Schäden an Gebäuden verursacht hätten.