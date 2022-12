× 16 Meter hohes Aquarium in Hotel explodiert

Berlin. Freitagfrüh kam es zu einem Feuerwehr-Großeinsatz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes: Das riesige Aquarium im Hotel Dom Aquaree ist offenbar explodiert! Um 6 Uhr ging der Notruf ein. Das Aquarium ist 16 Meter hoch.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die Karl-Liebknecht-Straße, an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. "Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar."

Eine Aufnahme aus dem Hotel zeigt das explodierte Aquarium und die überschwemmte Hotellobby. Im Clip ist zu sehen, wie aus einer Öffnung gegenüber dem Aquarium Wasser auf den Boden strömt.

