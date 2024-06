160 Raketen: Hisbollah schießt auf Israel

Mit 160 Raketen attackierte die Terrorgruppe Hisbollah aus dem Libanon Israel.

Am Mittwochmorgen haben die Terroristen der Hisbollah nach Medienberichten zufolge rund 160 Raketen aus dem Libanon auf zivile Orte in Israel geschossen. Einige davon konnte die Luftabwehr abfangen, andere sollen eingeschlagen sein, was mehrere Brände auslöste.

Erstmalig seit dem Beginn des Krieges am 7. Oktober wurde die Stadt Tiberias am Westufer des Sees Genezareth beschossen. Es wird vermutet, dass der massive Angriff eine Reaktion der Terrorgruppe Hisbollah auf die Tötung ihres hochrangigen Kommandeurs war. Taleb Abdullah soll laut Erklärung der Terrorgruppe "auf der Straße nach Jerusalem getötet worden sein", so die Bezeichnung der Gruppe für israelische Angriffe. Abdullah soll eine regionale Abteilung im Südlibanon geführt haben.

Guten Morgen aus #Israel am 250. Kriegstag. Die Hisbollah eskaliert die Lage im Norden erneut: Bei der letzten Salve wurden etwa 70 Raketen aus dem #Libanon abgefeuert, insgesamt mehr als 150 Raketenangriffe seit dem Morgen. https://t.co/sHD3k1xtgV pic.twitter.com/lmPq3uDQwo — Fabian פביאן ????️ (@Fabi_el__) June 12, 2024

Angaben über Verletzte oder größere Schäden gab es bisher nicht.