189 verwesende Leichen bei Bestatter gefunden

Die Polizei wurde wegen Gestanks zum Gelände gerufen. Nun gab es eine Festnahme

Nach dem Fund von 189 verwesenden Leichen in einem Bestattungsunternehmen im US-Bundesstaat Colorado sind die Betreiber festgenommen worden. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Colorado Springs teilte am Mittwoch mit, die beiden Besitzer des Bestattungsinstituts stünden im Verdacht, mehrere Straftaten begangen zu haben - darunter Diebstahl, Fälschung und missbräuchlichen Umgang mit Leichen.

Sie seien am Mittwoch im Bundesstaat Oklahoma festgenommen worden und sollten an Colorado überstellt werden.

Anfang Oktober hatte die Polizei in dem Bestattungsunternehmen in dem kleinen Ort Penrose nahe Colorado Springs die sterblichen Überreste von Aberdutzenden Menschen gefunden, nachdem es Berichte über Gestank auf dem Gelände gegeben hatte. Die Leichen waren nach Angaben der Behörden unsachgemäß aufbewahrt. Der zuständige Sheriff beschrieb den Fund als "grauenhaft" und "verstörend". Die Leichen wurden später abtransportiert und nach und nach identifiziert, um Angehörige zu benachrichtigen.