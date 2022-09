2 Millionen am Sarg der Queen

Allein in London werden zwei Millionen zur Totenwache für Elizabeth II. erwartet.

Edinburgh/London. Queen Elizabeth II. ist bis heute in der St. Giles’ Cathedral in Edinburgh/Schottland aufgebahrt. Dort war gestern ein Gottesdienst. König Charles III. und seine Gemahlin Camilla reisten aus London an, zuvor nahmen sie in einer Zeremonie die Beileidsbekundungen des britischen Parlaments entgegen.

Die Schotten hatten 24 Stunden Gelegenheit, in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen. Die Monarchie wollen die Schotten nicht mehr, Elizabeth aber liebten sie.

Bis 30 Stunden warten, um Queen zu sehen

Warten. Aus Edinburgh wird der Sarg nach London geflogen. Am Mittwoch führt König Charles einen Leichenzug durch die britische Hauptstadt an, der vom Buckingham-Palast zum Parlament führt.

Bei der viertägigen Totenwache im britischen Parlament wird mit zwei Millionen Menschen gerechnet. Der Sarg Elizabeths II. soll dort am Mittwoch aufgebahrt werden und Tag und Nacht bis Montag, 19. September, für die Öffentlichkeit zugänglich sein: „Als Queen Mum starb, kamen 200.000 Menschen, wir werden jetzt zehn Mal so viele sehen“, so der Abgeordnete Peter Bottomley. Die Regierung empfiehlt Trauernden, wetterfeste Kleidung, genug Proviant, eine Powerbank fürs Handy und viel Geduld mitzubringen: „Sie müssen bis zu 30 Stunden lang stehen, vermutlich über Nacht, mit wenigen Möglichkeiten, sich hinzusetzen“, heißt es.