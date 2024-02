20-Jähriger gerät unter Faschingswagen und stirbt

Ein 20-jähriger Mann ist am späten Samstagnachmittag in Süddeutschland unter einen fahrenden Karnevalswagen geraten und hat tödliche Verletzungen erlitten.

Wie es zu dem Vorfall nach dem Umzug in in St. Goarshausen nahe Koblenz (Bundesland Baden-Württemberg) kommen konnte, ist noch unklar, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der junge Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die zahlreichen Zeugen des Vorfalls wurden den Angaben zufolge bei der Verbandsgemeinde von Seelsorgern betreut.