Allison Mack (38) erlangte weltweite bekanntheit durch die Serie "Smallville".

Hinter den Kulissen spielte die Schauspielerin eine Schlüsselrolle in einem "Sex-Kult" und wurde nun zu 3 Jahren Haft verurteilt. Nur unter strengen Auflagen könne sie freigelassen werden und müsste außerdem 30.000 Euro Strafe zahlen. Das ordnete ein Gericht in New York am Mittwoch an. Die Vorwürfe lauten Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung und Zwangsarbeit.

Schon vor der Verurteilung hatte die Staatsanwaltschaft angedeutet unter der Höchststrafe (17,5 Jahre) bleiben zu wollen. Der Grund dafür sei, dass Mack mit den Behörden kooperieren würde und sich bei den Opfern und deren Familien entschuldigte. Im Urteil haben sich der Anwalt von Mack und die Staatsanwaltschaft scheinbar in der Mitte getroffen. Dieser hat demnach darum gebeten, von einer Gefängnisstrafe für Mack abzusehen. Bei der Urteilsverkündung wurden dann 3 Jahre Gefängnis für die Schauspielerin festgelegt.

120 Jahre Haft für Raniere

Keith Raniere (60) wurde wegen Sex-Handel, sexueller Ausbeutung und Betrug im Oktober zu 120 Jahren Haft verurteilt. Er war der Gründer des "Sex-Kults" NXIVM. Dagegen wurde seine Mithelferin und Millionenerbin nur zu 81 Monate Haft verurteilt. Die Organisation NXIVM wurde in den 90er Jahren im US-Bundesstaat New York gegründet. Offiziell wurde sie als "Selbsthilfegruppe" vermarktet. Dort haben Frauen alles andere als Selbsthilfe erfahren. Sie wurden sexuell missbraucht und danach mit Ranieres Initialien gebrandmarkt. Laut Medienberichten haben ca. 18.000 Menschen an diesen "Selbstoptimierungs-Kursen" der Organisation teilgenommen. Wie viele davon Opfer der Organisation geworden sind, bleibt zunächst unklar.