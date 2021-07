Sophia Cheung, eine Instagram-Influencerin, starb, nachdem sie von einem Wanderplatz in Hongkong gestürzt war.

Die 32-Jährige soll in der Nähe des Wasserfalls im Ha Pak Lai Park ins Wasser gerutscht sein, während sie ein Selfie machte. Ihre Freunde, die sie auf dem Ausflug begleitet hatten, riefen den Rettungsdienst, doch sie verstarb im Spital. Cheung, die eine große Fangemeinde in den sozialen Medien hatte, wurde von ihren Fans betrauert. Sie postete Wander-Blogs, die ein großes Publikum gefunden haben.

Ihre Lebensphilosophie kann man in ihrer Instagram-Bio nachlesen: "Das Leben sollte Spaß machen und nicht dumm sein." Sie hat auch ihre Interessen in ihrer Bio aufgeführt, die hauptsächlich Outdoor-Aktivitäten wie Kajakfahren, Erkunden, Wandern und Fotografie sind. Immer wieder posierte Cheung an riskanten Orten.