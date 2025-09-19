Alles zu oe24VIP
© Getty

Todesdrama

32-Jähriger stirbt nach Fahrt mit Achterbahn

19.09.25, 07:15
Der junge Mann erlitt mehrfache stumpfe Aufprallverletzungen 

Unfassbare Tragödie im soeben erst eröffneten Themenpark Epic Universe in Orlando (Florida): Ein 32-jähriger Besucher brach nach einer Fahrt mit der spektakulären Achterbahn Stardust Racers zusammen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Nach Angaben der Behörden erlitt der junge Mann mehrfache stumpfe Aufprallverletzungen. Der Fall wird als Unfall eingestuft.

Bewusstlos im Sitz

Zeugen berichten, dass der Mann nach der Rückkehr in die Station regungslos im Wagen saß. Mitarbeiter forderten alle Gäste zum sofortigen Aussteigen auf, eine Ärztin unter den Fahrgästen versuchte Erste Hilfe. Trotz rascher Rettungsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät.

Universal Orlando zeigte sich tief betroffen und schloss die Attraktion vorerst. „Stardust Racers“ gilt als Herzstück des Themenbereichs Celestial Park: eine Hochgeschwindigkeits-Dual-Launch-Bahn mit bis zu 100 km/h und spektakulären Überschlägen.

Die Ermittler prüfen nun, ob technische Probleme oder gesundheitliche Faktoren eine Rolle gespielt haben. Achterbahnen dieser Größenordnung belasten den Körper stark, weshalb Menschen mit Vorerkrankungen ausdrücklich gewarnt werden. Ob dies zutraf, ist unklar.

