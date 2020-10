33-stöckiges Hochhaus in Südkorea brennt

Video zeigt wie das Wohn- und Geschäftshaus in Flammen steht.

In der südkoreanischen Großstadt Ulsan steht ein 33-stäckiges Hochhaus in Flammen. Ein Video zeigt, wie das Wohn- und Geschäftshaus mit seinen 136 Wohneinheiten brennt. Das Feuer ist gegen 23 Uhr Ortszeit im zwölften Stockwerk ausgebrochen, wie "Busan.com" berichtet.

Die Feuerwehr der 1,1-Millionen-Einwohner-Stadt versuchte so schnell wie möglich die Menschen aus dem Gebäude zu holen und in Sicherheit zu bringen. 43 Menschen seien aufs Dach geflüchtet, wie "Daily Mail" berichtet. Sie würden dort noch immer darauf warten, in Sicherheit geflogen zu werden. Bislang seien 26 Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, über mögliche Todesopfer ist noch nichts bekannt.

Das Feuer wurde laut Bericht durch starke Winde angefacht und in Videos ist zu sehen, wie große Betonbrocken vom brennenden Gebäude fallen. Offenbar wurde ein benachbartes Einkaufszentrum vom Feuer erfasst und sei aber von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden.

© Twitter

Es besteht die Gefahr, dass durch Funkenflug nebenstehende Gebäude in Brand geraten könnten.

Laut dpa sei das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Die Bilder erinnerten stark an den verheerenden Brand des Grenfell Towers in London vor drei Jahren. Dort kamen bei dem verheerenden Brand damals 72 Menschen ums Leben.

© YTN

Der Brand soll im 12. Stockwerk ausgebrochen sein.