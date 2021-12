38 Tote bei Gefängnisbrand in Burundi

Gitega. Bei einem Feuer in einem überfüllten Gefängnis im ostafrikanischen Burundi sind nach Regierungsangaben 38 Menschen ums Leben gekommen. 69 weitere Menschen seien schwer verletzt worden, sagte Burundis Vize-Präsident Prosper Bazombanza am Dienstag. Der Brand hatte demnach am frühen Dienstagmorgen im Zentralgefängnis der Hauptstadt Gitega gewütet. Zu dem Zeitpunkt, als sich der Brand ausbreitete, waren viele der Häftlinge in ihren Zellen eingesperrt und schliefen noch.

38 killed, 69 seriously injured in #Burundi prison fire: vice president says



The blaze broke out at about 4:00 am local time (0200 GMT) and destroyed several areas of the facility in Burundi's political capital #Gitega, official says. pic.twitter.com/JtTIvo4pzr