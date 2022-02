Russland hat fünf "Saboteure" aus der Ukraine auf russischem Boden getötet. Die Ukraine spricht von "Fake News".

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben fünf aus der Ukraine kommende "Saboteure" auf russischem Boden getötet. Russische Nachrichtenagenturen meldeten am Montag unter Berufung auf die Armee, die "fünf Personen" hätten die russische Grenze verletzt und seien "eliminiert" worden. Zudem hätten bei dem Vorfall in der Früh in der Region von Rostow zwei ukrainische Militärfahrzeuge versucht, die Grenze zu überqueren. Die Ukraine dementierte die Darstellung.

Es handle sich um Fake News, Ukrainer seien nicht in Rostow präsent.