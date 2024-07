57-Jähriger enthauptet seinen Bruder (70)

Aus einem Streit zwischen zwei Brüdern ist im Hinterland der süditalienischen Großstadt Neapel ein brutales Verbrechen geworden.

In der Gemeinde Pannarano erstach ein 57-Jähriger nach Angaben der Polizei seinen 70 Jahre alten Bruder und enthauptete ihn dann. Anschließend habe er den abgetrennten Kopf vom Balkon auf die Straße geworfen, hieß es. Die Szene wurde nach italienischen Medienberichten von mehreren Nachbarn beobachtet.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und verhört. Unklar ist noch, warum es zu dem Streit kam. Nach ersten Angaben der Ermittler lebten die beiden Brüder im Haus der Familie seit einiger Zeit wieder zusammen unter einem Dach. Dort sei es am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr zu dem Streit gekommen. Nach der Tat habe der jüngere Bruder von sich aus die Polizei angerufen. Anschließend habe er sich zunächst in dem Haus verbarrikadiert, dann aber den Beamten freiwillig die Tür geöffnet. Der Polizei bot sich ein grausiges Bild: Der Leichnam des 70-Jährigen war durch zahlreiche Stichwunden verstümmelt, der Kopf fehlte. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

Nach italienischen Medienberichten war es zwischen den Brüdern in der Vergangenheit schon mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen. Der 70-Jährige, ein Witwer, sei vor einiger Zeit nach Antritt seiner Pension aus der Hauptstadt Rom in seine Heimat zurückgekehrt.