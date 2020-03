Ausschreitungen an der griechisch-türkischen Grenze

Griechische Sicherheitskräfte setzten Tränengas gegen Migranten ein.

Athen. An der griechisch-türkischen Grenze ist es erneut zu Zwischenfällen am Übergang von Kastanies/Pazarkule gekommen. Eine Gruppe von rund 200 Migranten haben am Sonntagabend einen Baum gefällt und damit den Grenzzaun auf griechischer Seite beschädigt. Die griechischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und sicherten die Stelle ab, berichtete das Staatsradio.

#BREAKING: It happened minutes ago, #Turkish security forces tried to help hundreds of Afghan/Pakistani/Syrian refugees to corss the border with #Greece at #Evros. #Turkish Intelligence agents wearing civilians clothes fired tear gas canisters at #Greek security forces. https://t.co/dMU3i4VyiB pic.twitter.com/hQdJ85VbcM — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) March 22, 2020

A few minutes earlier, the migrants backed by Turkish police launch chemicals on the Greek side of the border #Kastanies #Evros pic.twitter.com/g58Rzno7n1 — Nic ???? (@NicAthens) March 22, 2020

Today at the Greek border #Kastanies #Evros pic.twitter.com/Y9KBn6EqFW — Nic ???? (@NicAthens) March 22, 2020

Die Türkei hatte Ende Februar erklärt, die Grenze zur Europäischen Union sei für Migranten offen. Daraufhin machten sich Tausende Menschen auf den Weg, um aus der Türkei nach Griechenland und somit in die EU zu gelangen. Griechenland ließ sie jedoch nicht passieren und setzte die Annahme von Asylanträgen aus. Inzwischen befinden sich Schätzungen griechischer Polizeioffiziere aber nur noch wenige Hundert Migranten auf der türkischen Seite der Grenze.