"Black-Lives-Matter"-Aktivisten wollen "Paw Patrol" absetzen

Der Begriff "Paw Patrol" dürfte wohl vielen Kindern und deren Elternteilen ein gängiger Begriff sein. Die kanadische Animationsserie handelt von sieben Hunden, die den Menschen mit dem passenden Slogan "Helfer auf vier Pfoten" helfen. Eine Gruppe radikaler Anti-Rassismus-Aktivisten fordert nun jedoch das Absetzen der TV-Serie. Auslöser für den Wirbel um die Kinder-Show ist die Figur des Polizeihundes "Chase".

Die Aktivisten kritisieren, dass der Polizeihund zu freundlich und großherzig wäre – das wäre nicht realistisch. Deswegen müsse man die Serie absetzen. Die Diskussion um die Absetzung startete mit einem Tweet des offiziellen "Paw-Patrol"-Accounts – Die Serienmacher verkündeten darin ihre Solidarität mit der "Black Lives Matter"-Bewegung.

In solidarity of #amplifymelanatedvoices we will be muting our content until June 7th to give access for Black voices to be heard so we can continue to listen and further our learning. #amplifyblackvoices pic.twitter.com/NO2KeQjpHM